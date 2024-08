La notte più affascinante dell’estate si avvicina: ecco gli auguri di buon San Lorenzo 2024

Il 10 agosto 2024 è ormai dietro l’angolo e di conseguenza anche la notte magica di San Lorenzo con le sue spettacolari polveri. Dunque, quali frasi di auguri di buon San Lorenzo 2024? La letteratura ce ne regala un’infinità, così come la cinematografia e l’arte. Ma il vero spettacolo sono le scie luminose note come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”. Una meraviglia per gli occhi che a partire già da questa sera per circa una settimana potranno essere ammirate come in ogni periodo estivo.

Il picco viene raggiunto attorno al 12-13 agosto, ma la tradizione legata a San Lorenzo si festeggia ovviamente il 10 agosto. Per questa occasione abbiamo raccolto una piccola selezione di frasi d’auguri più belle, rispolverando tra le tante una bellissima canzone di Bob Marley che recita: “Se esprimi un desiderio è perché hai visto una stella cadente, se hai visto una stella cadente è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”.

Le frasi più gettonate per gli auguri di buon San Lorenzo 2024

Proseguiamo con queste parole di Stephen Littleword per gli auguri di San Lorenzo 2024: “Le stelle cadenti ci ricordano ogni anno che c’è sempre qualcosa in cui sperare, c’è sempre qualcosa da desiderare. Ama, sogna, desidera e le stelle faranno da contorno alla tua luce”. Un evento come la notte di San Lorenzo agita anche e soprattutto il web, con gli utenti pronti a immortalare le stelle cadenti e a postare frasi di auguri sui social per una notte indimenticabile.

In rete si possono reperire centinaia di citazioni specifiche per un buon San Lorenzo 2024, con il picco delle stelle cadenti che ricordiamo è previsto attorno al 12 e il 13 di agosto. Ad ogni modo già da stasera ci sarà chi incrocerà le dita per individuarne qualcuna, anche per il semplice gusto di osservarle ed esprimere un desiderio.

Le migliori citazioni e auguri buon San Lorenzo 2024: da Antoine de Saint-Exupéry a Jim Morrison

“Le stelle cadono in silenzio per non svegliare la notte”, “Le stelle cadono inciampando nel buio”, sono alcune altre frasi di auguri di San Lorenzo 2024. Per questo magico appuntamento agostano, le citazioni a cui affidarsi si rincorrono.

Da Antoine de Saint-Exupéry a Jim Morrison: “Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero”.