Immagini auguri buona festa della donna 2024/ Foto “Se vuoi che qualcosa venga fatto chiedi ad una donna”

Se foste alla ricerca di nuove immagini per la festa della donna 2024, che si celebrerà domani, 8 marzo, allora siete nel posto giusto. Da qualche giorno a questa parte stiamo infatti raccogliendo alcune delle immagini d’auguri più belle, accompagnate da delle frasi ad effetto, come ad esempio questa citazione di Margareth Tatcher: “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”. Continuiamo con Rita Levi Montalcini, che invece ha parlato così un giorno delle donne: “Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”.

Per Simone De Beauvoir: “Le donne che non hanno paura degli uomini, li spaventano”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri da associare alle immagini per la festa della donna 2024 con Kahlil Gibran: “Il Cuore di una Donna non muta con il Tempo, nè si altera con il passare delle Stagioni. Il cuore di una Donna combatte a lungo, ma non muore, è fedele a sé stesso, imperturbabile e sicuro di sé. Su di esso la Primavera rimane Primavera, fino alla fine del tempo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO: “QUALSIASI COSA FACCIANO LE DONNE…”

Non ci si ferma mai, ecco un nuovo ricco aggiornamento di immagini in vista della festa della donna 2024, che come ogni anno si celebrerà il prossimo 8 marzo. Iniziamo con questa citazione di Charlotte Witton, che sottolinea quanto le donne debbano ingiustamente penare per essere riconosciute e apprezzate: “Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!”.

Proseguiamo con: “Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori immagini d’auguri per una buona festa della donna 2024 con queste parole a firma Joseph Conrad: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO E GIF PIENE DI MIMOSE

È ormai questione di poche ore e finalmente sarà il momento di inviare le migliori immagini di auguri per la Festa della Donna 2024. Il simbolo più ricorrente è sicuramente quello della mimosa. Essa rappresenta la delicatezza, la resistenza e l’essenza stessa della femminilità. È per questo motivo che è stata scelta. Ogni anno riempie le strade, ma anche gli schermi. E ovviamente anche i cuori di coloro che le ricevono. È un gesto di affetto e di riconoscimento che non passa mai di moda.

È possibile scegliere dunque foto, video e gif di questa pianta nella sua purezza oppure altri in cui magari c’è una donna che ne riceve un mazzo con un sorriso luminoso sul volto. A contorno, ovviamente, le migliori frasi di auguri di Buona festa della donna “Le donne sostengono la metà del cielo”, questa ad esempio arriva da un proverbio cinese. E ancora, a firma di Fabrizio Carampana: “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio”.

IMMAGINI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2024: LE FIGURA PIU’ RAPPRESENTATIVE

Una alternativa alle più classiche immagini di auguri per la Festa della Donna 2024 può essere quella di approfittare di questa occasione per ricordare le donne che hanno segnato la storia in Italia e nel mondo, proprio attraverso delle foto. Che siano esse leader, lavoratrici, attiviste o mamme, l’importante è che incarnino o valori che voi ritenete importanti.

Fare un elenco è una vera sfida. Si passa dalla antichissima regina Cleopatra alla giovanissima attivista green Greta Thunberg, passando per Indira Gandhi, a prima e finora unica donna Primo Ministro dell’India. Tra i nomi nostrani possono essere inseriti quelli di Rita Levi Montalcini, neurologa italiana, vincitrice del Premio Nobel per la Medicina nel 1986, l’attrice Anna Magnani e la partigiana Clelia Duel Moscatelli. Non resta che scegliere quella che più ci rappresenta e approfittare di questa occasione per renderle omaggio.

Poste Italiane celebra la Festa della Donna a Bisceglie con una cartolina dedicata https://t.co/dlaxZN5bLR #bisceglie pic.twitter.com/w9eAPvNmum — BisceglieLive.it (@BisceglieLiveIt) March 5, 2024

L’8 marzo non è la festa della donna e ce lo ricordano anche gli SDGs https://t.co/UwNr9k7IYi pic.twitter.com/m8OOkEUFqY — Eco Connection Media (@Eco_Connection) February 29, 2024













