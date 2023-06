Immagini auguri buona Maturità 2023/ Le migliori foto da inviare su WhatsApp (22 giugno 2023)

MATURITÀ 2023: LE MIGLIORI IMMAGINI D’AUGURI PER I MATURANDI

Proseguono incessanti le prove della Maturità 2023 che anche quest’anno sta mettendo alla prova gli studenti di tutti, ai quali potremmo dedicare un pensiero d’auguri, magari con immagini e foto tematiche che, in un giorno pieno di ansia e preoccupazione, potrebbe strappargli un sorriso. Noi de ilSussidiario.net, come sempre, abbiamo scelto accuratamente alcune immagini online che propiniamo in questa carrellata, aggiornata periodicamente!

Le immagini d’auguri per la Maturità 2023 potranno essere facilmente salvate e condivise su WhatsApp, oppure sui propri profili social, magari con l’hashtag “#Maturità2023”. Proprio questo, inoltre, è un ottimo modo per cercare le proprie foto preferite, magari utilizzandolo su Twitter, oppure su Instagram. Oltre alle foto, però, potremmo allegare anche un qualche pensiero unico, magari divertente, che possa fare i migliori auguri a tutti i maturandi. Per cercare ancora più immagini d’auguri per la Maturità 2023 si potrebbe anche optare per Facebook, oppure per il poco conosciuto Pinterest, social dedicato ad immagini e foto originali.

IMMAGINI D’AUGURI PER LA MATURITÀ 2023

Online, ovviamente, le immagini che si potrebbero usare per gli auguri di una buona Maturità 2023 sono veramente tantissime e possono, facilmente, soddisfare le aspettative e le volontà di tutti! Tuttavia, chi non disponesse di profili social, o preferisse affidarsi ad una curata selezione, qua sotto troverà la prima tornata di immagini prese da Twitter, che poi saranno aggiornate accuratamente nel corso di tutta questa giornata, con contenuti sempre nuovi e, talvolta, divertenti.

Parte delle immagini che proponiamo ora come auguri per la Maturità 2023, infatti, sono inerenti alla prima prova, che si è tenuta ieri e che ha sorpreso gli studenti per la scelta degli autori che hanno stravolto completamente le aspettative di maturandi e docenti delle commissioni. Invece, concludiamo poi anche con alcune immagini d’auguri per la Maturità 2023 un po’ più “classiche”, che possono facilmente adattarsi a qualsiasi contesto e studente, senza riportare alla mente il “trauma” del tema d’italiano.

Chi si è trovato davanti Quasimodo e Moravia non avendone mai parlato a lezione me lo immagino proprio così #maturitá2023 pic.twitter.com/hMD8N9DR9s — 🌙 (@bytheirside) June 21, 2023

I maturandi, alle sette meno dieci, pongono sempre questioni fondamentali. #maturita2023 pic.twitter.com/PzOcfKrsPK — Angela Ianni (@IanniAngela) June 21, 2023

l’ansia e la paura di non sentire la sveglia domani mattina #maturita2022 pic.twitter.com/MjTxJvu2SW — mavi🫧|| misses opposite (@terzaopposite) June 21, 2022

questa la mia faccia quando domani vedrò la parola Tacito su quel foglio maledetto e capirò che la mia vita è finita#maturita2023 pic.twitter.com/2kl4mGZAs4 — sora lella🫀 (@vodkalemvn) June 21, 2023

avrei voluto riceverli anche io questi auguri prima della maturità 😢 in bocca al lupo a tutt* 🍀

io ricordo quegli anni come i più belli della mia vita, nonostante tutto lo stress, quindi godetevela perché è un ricordo che rimarrà per sempre 💖 pic.twitter.com/n8r7naWU1P — ale🌸 (@a_l_e_____) June 21, 2022

io stanotte mentre ascolto notte prima degli esami sapendo di non saper scrivere neanche un bigliettino di auguri e che le addizioni sono le uniche cose che so fare di matematica #maturita2022 pic.twitter.com/muqzzMESON — 𝐞𝐮𝐠⛈ (@nullaesiste) June 21, 2022













