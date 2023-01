Immagini auguri Epifania 2023/ “È arrivata la Befana!”: frasi e gif simpatiche

Immagini auguri Buona Epifania 2023: pensieri originali per l’arrivo della Befana!

Le feste stanno per volgere al termine, ma c’è ancora un’attesissima giornata da festeggiare: l’Epifania! Questa sera molti bambini aspetteranno con impazienza di scoprire se la Befana avrà riservato loro tanti bei dolcetti oppure del carbone da sgranocchiare, mentre gli adulti saranno occupati a inviare immagini auguri su WhatsApp o sui social di buona Epifania 2023. Ma che cosa scrivere ai nostri contatti e soprattutto quali immagini inviare? Il rischio è sempre quello di scrivere sempre gli stessi auguri allegando le stesse gif e immagini, così noi ci siamo mobilitati per darvi una mano a essere originali con i vostri cari inviando auguri personalizzati.

AUGURI BUONA BEFANA, EPIFANIA 2023/ Frasi: “Scopa, scopetta, la befana ti aspetta”

Tra le gif e le immagini che saranno sicuramente inviate come auguri non possono mancare raffigurazioni della Befana, ma anche le tipiche calze dell’Epifania, dolcetti e carbone. Potete scegliere tra le gif già disponibili su WhatsApp oppure potete andare a caccia sui siti di immagini free, quindi gratuite e utilizzabili senza problemi, come per esempio Pixabay. Noi abbiamo trovato alcune immagini auguri di buona Epifania 2023 corredate da pensieri e tra poco ve le mostreremo, ma non è tutto perché vi forniremo anche una nutrita selezione di frasi di auguri di buona Epifania 2023 e per l’arrivo della Befana in questa magica notte “che le feste porta via”.

Ultime notizie/ Ultim'ora, oggi i funerali di Papa Ratzinger: San Pietro blindata

Auguri buona Epifania 2023, immagini e frasi per salutare la Befana: la nostra selezione

Sta per arrivare la notte dell’Epifania e la Befana sta per consegnare i suoi ultimi doni e dolcetti ai bambini prima di portare via con sé le festività, con le sue abbuffate e risate piene di gioia, consegnandoci definitivamente all’anno nuovo appena iniziato.

Ora il problema più urgente è inviare le nostre migliori immagini di auguri di buona Epifania 2023, giusto? Allora scegliete le immagini che vi piacciono di più e pescate una frase dalla selezione che abbiamo preparato per voi. Alcune sono più simpatiche e potrebbero non essere adatte alle persone con cui avete poca confidenza, come sempre prestate attenzione al destinatario del vostro messaggio! Iniziamo con questi suggerimenti per gli auguri: “Per favore mandami una cartolina dei posti che vedrai durante il tuo giro notturno, grazie. Buon lavoro!”; “Abbiamo ricevuto il suo curriculum. Tra le tante candidate, è stata selezionata lei per aspetto e presenza. Passi a ritirare la sua scopa: è assunta!”.

Bill Gates, rapporti con la Qatar Fund for Development/ Investimenti miliardari e...

La nostra carrellata di frasi e immagini auguri di buona Epifania 2023 e accogliere l’arrivo della Befana continua: “Non dimenticare la revisione della scopa: buon 6 gennaio!”; “Cara befana, invece di lasciarmi i doni nelle calze, ti prego di accoppiarle, grazie!”; “Tanti cari auguri per questa Epifania, sperando che la Befana porti solo tanto dolci e tante belle novità per questo anno appena iniziato!”; “Basta regali indesiderati: quest’anno niente incenso e mirra! Buona Epifania!”.

Qui sotto alcune immagini auguri di buona Epifania 2023!

💜#ARitmoDelCuore 💜 #6gennaio 🧦

Buona #Epifania 🧹 •I Magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi

in cammino• 🖋San Giovanni Crisostomo #DameMauve 💟 #HappyDay friends 🙋‍♀️ ** ──── ❥ pic.twitter.com/8B7zBbBSQ9 — 💜ARitmoDelCuore💜 (@ARitmoDelCuore) January 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA