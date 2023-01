Auguri buona Epifania 2023/ Frasi per la Befana: “occhio alla scopa in divieto di sosta!”

Auguri buona Epifania 2023: consigli sugli sms da inviare…

La notte dell’Epifania è finalmente arrivata! Non possono mancare gli auguri da inviare, soprattutto alle amiche. Le frasi di auguri di buona Epifania 2023 e i pensieri per la Befana di solito sono più scherzosi, in linea con questa festa che altrimenti ci farebbe sentire molto malinconici perché porta via tutte le festività. Dopo la tenerezza del Natale e l’ebbrezza del Capodanno, è ora di concedersi una sana risata con le amiche e di riempire i più piccoli di dolcini per salutare le festività. a patto che siano stati buoni, ovviamente, altrimenti la loro calza sarà piena di carbone da sgranocchiare! Ma che cosa possiamo inviare per fare i nostri migliori auguri di buona Epifania 2023?

Noi de ‘IlSussidario.net’ abbiamo selezionato alcune frasi ironiche e divertenti di auguri di buona Epifania 2023 per condividere con le amiche e le persone care questa festa e la malinconia nel dover salutare ancora una volta il periodo più gioioso e colorato dell’anno. Iniziamo subito con il botto: “Adoro l’Epifania… è l’unico giorno in cui il mio look è perfettamente adatto alla festa!”; “Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”; “Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa: è assunta!”.

Auguri buona Epifania 2023, benvenuta Befana! “Insieme a te è sempre una festa…”

Frasi per l’Epifania e l’arrivo della Befana, che tutte le feste porta via! Con simpatia e un pizzico di ironia, ecco quali frasi di auguri di buona Epifania 2023 abbiamo scelto di proporvi per rendere questa serata ancora più magica e frizzante! “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”; “Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!”; “Insieme a te è sempre una festa… della Befana!”.

Ecco qualche altro pensiero di auguri di buona Epifania 2023 da dedicare alle persone che ci stanno più vicino e a cui vogliamo destinare un frase divertente, strappandole dalla malinconia di questa giornata sospesa tra le feste e il ritorno alla routine quotidiana! “Tanti auguri alla più dolce delle befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!”; “A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio”; “Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini… Buona Epifania!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA