Immagini Buon Anno 2020/ Gif animate e video per i migliori auguri delle feste

AUGURI DI BUON ANNO 2020 CON IMMAGINI E GIF

E alla fine anche quest’ultimo scoglio è arrivato e presto saremo tutti alla ricerca di immagini per un Buon Anno 2020 da condividere con amici e parenti su Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp alla soglia della fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Ancora una volta saranno le gif animate e i video a farla da padrone proprio come è successo lo scorso Natale ma quali sono i temi da utilizzare? Messi da parte alberi di Natale, presepi e Santi, possiamo sicuramente puntare su qualcosa di più profano visto che è una festa per tutti, almeno religiosamente parlando, e allora via alle immagini che da sempre sono le più usate e condivise ovvero quelle che vedono al centro bottiglie pronte a stappare per augurare un nuovo anno da vivere al meglio ma anche i nostri amati animali a quattro zampe. Gattini e cagnolini sono sempre di moda in questi casi a volte abbinati a frasi di auguri, altre volte legate solo a neve che cade o lunghe tavolate, ma se per questa volta pensassimo a qualcosa di più personale?

IMMAGINI DI BUON ANNO 2020, GIF E VIDEO: SE SCEGLIESSIMO QUALCOSA DI PERSONALE?

Le immagini usate per un Buon Anno 2020 potrebbero essere più “personali” e intime soprattutto se inviate a parenti e amici e, in particolare, in pieno stile americano e inglese, via libera a foto della famiglia al completo in grande spolvero con bambini, animali e, perché no, anche l’albero di Natale sullo sfondo. Se poi non volete proprio usare le vostre immagini proprio per tutti i vostri contatti e allora non vi rimane altro che optare per gif animate e video in cui una serie di clichè delle vacanze continuano a rincorrersi mentre le solite musichette tengono tutto insieme. Buon Anno 2020 quindi, qualsiasi immagini voi deciderete di scegliere (o riciclare come spesso accade nei gruppi Whatsapp).

