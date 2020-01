Immagini Capodanno 2020/ Buon Anno, gif animate e video per Whatsapp e Facebook

Ma vogliamo mettere l’ironia di questo giorno? Sicuramente sarà lei a farla da padrone oggi anche nelle immagini di Capodanno 2020, quelle che tutti noi stiamo scegliendo con cura (in base ai casi) per un buon anno per parenti, amici e conoscenti. Ancora una volta siamo pronti a usare il nostro telefono per condividere con tutti gli auguri di questa festa in attesa dell’ennesima abbuffata, e allora cosa possiamo scegliere? Come sempre ci troviamo davanti ad un bivio visto che per alcuni ci limiteremo semplicemente a girare e inoltrare immagini di auguri e gif animate ricevute da altri oppure selezionare con cura e in base a quello che piace altri video e immagini per le persone che abbiamo più vicine al cuore. Se però siete stanchi di immagini di botti, flute di spumante pronti per il cin cin e foto con la neve e simili, ecco che arriva in vostro soccorso l’ironia.

IMMAGINI DI CAPODANNO 2020 PER AUGURARE BUON ANNO CON IRONIA

Quali sono le immagini di Capodanno 2020 da scegliere quindi optando per la via del divertimento e del sorriso? Alle storiche e ormai “freddure” “Non ci sentiamo dallo scorso anno”, “Non ci vediamo dallo scorso anno”, possiamo aggiungere anche le immagini che lanciano questo nuovo anno che di giorni ne avrà 366 iniziando il conto alla rovescia per il tempo che ci divide dal prossimo Capodanno o magari pensando già alle ferie estive al grido di “Escano i ‘cosa fai a Capodanno’ ed entrino ‘Cosa fai a Ferragosto'”. Non mancano poi gif e immagini ironiche di Capodanno 2020 legate alla famiglia Reale con la Regina pronta per un nuovo anno con Carlo al seguito o con il piccolo William pronto ad offendere i “povery”. Signori e signori benvenuti nel 2020, sperando che questi mesi ci regalino tanto trash da usare per le gif animate alla fine di questo 2020.





