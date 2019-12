Immagini notte di San Silvestro e Capodanno 2020/ Twitter e Instagram fucine di idee

Fra poche ore saluteremo ufficialmente l’arrivo del 2020 e l’inizio di un nuovo decennio. La serata odierna, dunque, sarà propedeutica all’invio di tante immagini della notte di San Silvestro e Capodanno 2020, via Whatsapp o attraverso altre applicazioni. Avete già alcune idee al riguardo? Sapete già quale foto originale inviare ai contatti della vostra rubrica? Se la risposta è no, vi forniamo noi alcuni consigli. A cominciare, per gli amanti degli animali, dall’istantanea diffusa dall’account ufficiale del Ministero della Salute, che sensibilizza gli utenti circa la tematica dei botti di Capodanno, con tanto di consigli utili per alleviare la paura dei quattrozampe: “Gioca molto con lui”, “non lasciarlo solo in giardino e non tenerlo all’aperto, in giardino o sul balcone”, “cerca di distrarlo con i suoi giochi o con il suo cibo preferito”, “per attutire i rumori chiudi le finestre”. Per proseguire su questo filone, si trovano ovunque scatti che ritraggono cagnolini e gattini pronti ad augurare buon 2020 al destinatario dell’immagine, che, indubbiamente, apprezzerà il tenero pensiero “peloso” rivoltogli.

IMMAGINI NOTTE DI SAN SILVESTRO E CAPODANNO 2020: SU TWITTER #31DICEMBRE È AL PRIMO POSTO DELLE TENDENZE

Se vi sentite piuttosto social e confidate nell’aiuto di Facebook et similia per individuare un’immagine efficace e d’effetto di Capodanno 2020 da inviare ad amici e parenti nella notte di San Silvestro, un suggerimento che vi diamo coincide con la consultazione dell’hashtag #31dicembre su Twitter, balzato questa mattina al primo posto nella lista dei trend topic (o tendenze, se preferite). Alla voce “foto”, infatti, non mancano di certo le idee, grazie ai contenuti multimediali postati dagli altri utenti. Si va da quelle più spiritose (“Il mio desiderio per il 2020 è che tu riesca a realizzare tutti i c@**i tuoi. Così, finalmente, la smetterai di farti i miei!” oppure “Mi intriga sapere quale sarà la prima decisione di m*rd@ del 2020”), a quelle più “sagge” (“Per questo fine anno non buttare via le cose vecchie, butta via le cose inutili. Persone incluse”). Non mancano, infine, i consueti fuochi d’artificio, le lancette dell’orologio che si rincorrono vicendevolmente verso il numero 12 e le scritte “Happy New Year” e “Wish you all the best”, puntualmente riportate in lingua inglese.

IMMAGINI NOTTE DI SAN SILVESTRO: SU INSTAGRAM TANTISSIME IDEE…

Altra vera miniera di idee e fonte d’ispirazione è Instagram, dove le immagini per la notte di San Silvestro e Capodanno si rincorrono senza soluzione di continuità e risultano anche facilmente individuabili, grazie all’hashtag #31dicembre, lo stesso che vi abbiamo suggerito di utilizzare su Twitter. L’imbarazzo della scelta c’è, inutile nasconderlo. Anche qui si passa dagli auguri multimediali più ironici (“A Capodanno evitate di augurarci un anno pieno di serenità e felicità, ché, a quanto pare, portate sfiga”) alle liste traboccanti di buoni propositi ma interamente scarabocchiate e rese attuali anno dopo anno, dal 2017 ad oggi. Per i più tradizionalisti dei messaggi d’auguri, invece, spicca un “Possa nel 2020 arrivare il meglio che stai aspettando da troppo tempo”, scritto in nero su sfondo panna e corredato da un cuore rosso. Si citano anche personaggi del Grande Fratello come Luca Onestini (“Cosa fai per Capodanno? Batto le mani, schiocco le dita e finalmente anche questa è finita”) e frasi dai contenuti quasi filosofici (“Tutto finisce per dare inizio sempre a qualcosa di nuovo. Buon 2020!”).

🎆🎇 Si avvicina la notte di #SanSilvestro, una grande festa per tutti. Purtroppo i fuochi d’artificio rappresentano un vero incubo per i nostri animali. Ecco come ridurre loro stress e paura nella notte più lunga dell’anno #Capodanno2020 ⤵ pic.twitter.com/ljzdk9y288 — Ministero Salute (@MinisteroSalute) December 31, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA