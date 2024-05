Immagini di auguri per la festa della mamma 2024/ Le foto e i video da inviare per emozionarla

Quali sono le migliori immagini di auguri da inviare per la Festa della Mamma 2024? La scelta è ampia e soprattutto sul web è possibile trovarne una infinità. Dalle più classiche alle più divertenti, ce ne sono per tutti i gusti. Partiamo da quelle tradizionali, che non possono ovviamente che rappresentare i fiori preferiti dalle donne a corredo con una frase ad hoc. Tulipani, margherite, rose, questi sono soltanto alcuni esempi. “Mamma, tu sei la migliore del mondo”, si legge.

C’è anche chi trae ispirazione dal mondo dei cartoni animati, con mamma Marge dei Simpson che appare in diverse vignette. A tal proposito ce n’è anche una con Snoopy che recita “Si chiama bene sincero ed è composto da cinque lettere: mamma, auguri”. Non mancano inoltre le immagini, le foto e i video di auguri che mostrano idee regalo da utilizzare per la festa della mamma 2024, dai profumi ai dolci preparati in casa con amore, fino ai gioielli. Anche in questo caso ci sono soluzioni per ogni esigenza.

Festa della Mamma 2024, le immagini di auguri con le donne che hanno fatto la storia

Non mancano tra le immagini di auguri per la Festa della Mamma 2024 anche dei ritratti delle mamme che hanno segnato la storia del nostro Paese. Una di queste ad esempio è Felicia, mamma di Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. La donna non si è mai arresa e ha sempre cercato di avere giustizia per l’omicidio del figlio. L’anniversario della morte dell’uomo quest’anno cade proprio a pochi giorni dalla ricorrenza. È per questo che ricordarli entrambi è un pensiero apprezzato da molti.

Le donne che hanno storie simili o che per motivi diversi hanno comunque lasciato un ricordo indelebile, però, sono tante. Non resta che scegliere quella che riteniamo più rappresentativa e pubblicare sui social network una sua foto per celebrare e fare gli auguri nel migliore dei modi con immagini la festa della mamma.

Scopri le migliori immagini di auguri di buona Festa della Mamma 2024

QUELLO CHE MI PREME DIRE E’ L’ASSURDITA’ CHE LA FESTA DELLA MAMMA SIA L’UNICA CHE VENGA SPOSTATA DALLA SUA DATA ORIGINARIA (8 MAGGIO) ALLA DOMENICA SUCCESSIVA !

NON MI SEMBRA CHE SI FACCIA LO STESSO CON SAN VALENTINO, LA FESTA DELLA DONNA E DEL PAPA’ CHE MANTENGONO LA LORO DATA ! pic.twitter.com/V80TlbqHoX — paul vialli (@PaulVialli) May 8, 2024

BUONA SERATA💫ALLE MIE BIMBE😘🌹❤️

PER CHI ANCORA NON MI CONOSCESSE QUANDO DICO “BIMBE” MI RIVOLGO PER LA MAGGIOR PARTE A SIGNORE SPOSATE, MADRI DI FAMIGLIA O GIA’ NONNE.

DATO CHE DOMANI E’ LA FESTA DELLA MAMMA (PER ME RIMANE L’8 MAGGIO !) VI PORGO I MIEI PIU’ AFFETTUOSI AUGURI❤️ pic.twitter.com/tyNO8ZEpvS — paul vialli (@PaulVialli) May 7, 2024

🩷 La festa della #mamma è un momento per onorare l’amore materno, anche per quei #bambini che portano le loro mamme nel cuore. Con la #pergamena solidale di https://t.co/3CXeakUhEy., offrirai un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno: https://t.co/W1aC71zEEM pic.twitter.com/yN4MyrEI0a — Amici dei Bambini (@AmicideiBambini) May 9, 2024

Tra qualche giorno sarà la Festa della mamma, una ricorrenza molto sentita non solo in Italia, ma anche in altri Paesi del mondo. Ma come nasce? E come viene celebrata? ©tashka2000/123rf “La mammaè mamma”, ”Di mamma ce n’è una sola” e per questo,https://t.co/fbvwRcMdaE pic.twitter.com/apcVnBaWuY — La Citta News (@lacittanews) May 9, 2024

Auguri di cuore ❤️ Buona festa della mamma ❤️ pic.twitter.com/DDifvq4nDZ — Camilla Caniglia🩰🎼🦋🎭 (@CamillaItalia19) May 8, 2024

