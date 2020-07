Immobile, addio alla Lazio?/ Calciomercato: Newcastle pronto a follie, il Napoli…

Grande protagonista della stagione della Lazio di Simone Inzaghi, Ciro Immobile potrebbe clamorosamente lasciare Roma a fine stagione. Autore di 32 reti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia – in lizza per la Scarpa d’oro – il bomber campano non sarebbe più così sicuro di continuare la sua carriera con la casacca biancoceleste: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si è creato una sorta di gelo con la società, senza dimenticare le aspre critiche ricevute nelle ultime settimane. Con la ripresa del campionato, Immobile non è riuscito a incidere come pre-lockdown e molti tifosi si sono fatti sentire sui social network: valanghe di commenti, alcuni dei quali anche molto offensivi nei confronti della sua famiglia. E le richieste di certo non mancano: sia in Italia che all’estero Ciro Immobile fa gola a parecchi club…

IMMOBILE, ADDIO ALLA LAZIO? LE ALTERNATIVE

La Rosea ricorda che qualche settimana fa per Ciro Immobile si era fatto avanti l’ambizioso Newcastle: la nuova proprietà dei Magpies pensa in grande ed è pronta a fare follie per assicurarsi l’ex Juventus. La stampa britannica aveva riportato di un’offerta da 50 milioni di euro per Claudio Lotito, notizia confermata anche dai portali italiani. Sontuoso contratto pronto per “Ciruzzo”: 8 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Un’offerta importante, dunque, anche se Immobile fa gola anche in Serie A: il capocannoniere del campionato potrebbe finire nel mirino del Napoli di Rino Gattuso, alla ricerca del sostituto di Arek Milik. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte: «Io userei i soldi di Osimhen per prendere Immobile, non ci sono dubbi nella maniera più assoluta. Il Napoli vuole Ciro ed io sono per spendere 50 milioni per Ciro anziché per un ragazzo che non conosce l’Italia e la Serie A»



