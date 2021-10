Immunità da vaccini Covid più forte che da infezione/ CDC “guariti devono vaccinarsi”

I vaccini anti Covid forniscono una protezione più forte dell’immunità da precedente infezione di coronavirus. La conferma arriva da uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention pubblicato ieri. Nello studio sono state coinvolte due gruppi di persone ricoverate in 187 ospedali in nove stati da gennaio a settembre (quindi in un periodo con le varianti Alfa e Delta), uno di non vaccinati ma con un precedente caso di malattia e l’altro di immunizzati, scoprendo che i primi avevano una probabilità di cinque volte superiore di avere il Covid. Quindi, una precedente infezione fornisce un certo grado di immunità e protezione contro la reinfezione, ma i risultati di questo studio suggeriscono che la protezione conferita dalla vaccinazione è più forte.

«Ora abbiamo ulteriori prove che riaffermano l’importanza dei vaccini Covid-19, anche se si è avuta una precedente infezione», ha dichiarato Rochelle Walensky, direttrice dei CDC. Deepta Bhattacharya, che insegna immunologia all’Università dell’Arizona, ritiene che «la ragione per preferire l’immunità indotta dal vaccino è che le infezioni possono farti ammalare davvero, non che non ti lasciano immune».

PROTEZIONE MODERNA PIÙ FORTE DI PFIZER

Su 6.328 persone completamente vaccinate che sono state ricoverate per malattie simili al Covid, solo 324 (5,1%) sono risultati positivi al coronavirus. Nell’altro gruppo, di non vaccinati ma precedentemente infettati, c’erano 1.020 persone ricoverate, 89 delle quali (8,7%) sono risultate positive al coronavirus. Sia il vaccino Pfizer che quello Moderna hanno fornito una protezione maggiore rispetto all’infezione naturale, ma quella del vaccino Moderna si è dimostrata più forte di quella del Pfizer, risultato riscontrato anche in un precedente rapporto del CDC. Gli effetti protettivi dei vaccini erano più alti anche negli over 65. Ma i ricercatori hanno avvertito che la protezione può diminuire nel tempo. Peraltro, una ricerca precedente aveva dimostrato che la cosiddetta immunità ibrida, quella conferita da anticorpi indotti dall’infezione naturale più quelli indotti dal vaccino, fornisce una protezione particolarmente robusta, un altro motivo per il quale si suggerisce alle persone precedentemente infettate dovrebbero farsi vaccinare.

