“In Albania 500mila turisti italiani”/ Edi Rama: “Boom inatteso, sottolineano i prezzi bassi”

Edi Rama, il presidente dell’Albania, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Morning News, in onda tutte le mattine e condotto da Simona Branchetti. Si parla del boom di turisti italiani che quest’estate stanno popolando l’Albania: “Innanzitutto me lo spiego perchè l’Albania è bellissima, ricorda molto l’Italia dei vostri genitori, abbiamo fatto un enorme lavoro per arrivare a questo punto. L’immagine dell’Albania adesso è completamente cambiata, non c’è più lo stigma che avevamo fino agli anni ’90”. Quindi Edil Rama ha proseguito dicendo: “L’erba nel giardino dell’altro è sempre più verde, è una caratteristica nostra, della gente mediterranea che non è mai contenta con l’erba di casa loro. Anche se l’Albania ha fatto passi da gigante l’Italia è comunque imbattibile, ma non è un complimento, è la verità”.

E ancora: “L’Albania è molto meno cara dell’Italia, non c’è paragone e questo i turisti italiani lo sottolineano sempre, ogni giorno. Stiamo circa a mezzo milione di turisti italiani, è una cosa incredibile. Sono iniziati ad arrivare dagli anni scorsi ma quest’anno c’è stato un balzo incredibile e noi siamo felicissimi”. Edil Rama ha aggiunto: “Abbiamo fatto degli errori in questi 30 anni dopo che siamo usciti in mare aperto dopo una lunga dittatura e un isolamento totale. L’Italia e altri Paesi come Spagna e Grecia si sono evoluti facendo anche loro dei gravissimi errori dal punto di vista dell’equilibrio di sviluppo fra turismo e natura e aprendo la strada ad eco mostri che mangiano il futuro, ma è molto più facile dirlo che farlo: cercheremo di imparare, non dobbiamo fare gli stessi errori, la lezione è davanti ai nostri occhi”.

EDIL RAMA, BOOM DI TURISTI ITALIANI IN ALBANIA: “L’ACCOGLIENZA STA ANDANDO BENE”

Sulla stagione estiva 2023: “Per il momento l’accoglienza dei turisti sta andando benissimo, ho visto una classifica di Airbnb ed è veramente incredibile che l’Albania è seconda in tutta Europa per quanto riguarda appartamenti e case affittate da turisti italiani, è diventato un grande resort, ci sono ovunque turisti che escono improvvisamente dalle porte dei condomini. Dobbiamo comunque essere preparati perchè questo rumore porterà altri turisti l’anno prossimo. Stiamo costruendo nuove strutture”.

Edi Rama ha concluso: “Io vado in vacanza al sud dell’Albania, sempre nello stesso posto, è una delle mete più ambite. Siete sempre i benvenuti perchè i turisti italiani sono gente di casa nostra e siamo felicissimi che adesso gli italiani guardano all’Albania come casa loro”.











