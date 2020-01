In her shoes – Se fossi lei/ Video, su Rai 3 il film con Cameron Diaz (30 gennaio)

In her shoes – Se fossi lei va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2005 da diverse case cinematografiche la cui regia è stata curata da Curtis Hanson con il soggetto scritto da Jennifer Weiner mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Susannah Grant. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Isham, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Terry Stacey mentre nel cast sono presenti tra gli altri Cameron Diaz, Toni Collette, Richard Burgi, Shirley MacLaine, Anson Mount, Brooke Smith e Mark Feuerstein.

In her shoes – Se fossi lei, la trama del film

Ecco la trama di In her shoes – Se fossi lei. Maggie e Rose sono due sorelle che sembrano essere fortemente legate l’una all’altra Anche in ragione della prematura scomparsa della loro madre avvenuta in un incidente stradale da cui dinamica è stata mai del tutto chiarita. Sono molto unite nonostante i caratteri siano molto differenti tra di loro. Maggie è una ragazza che pone poca attenzione alla propria quotidianità essendo molto immatura e soprattutto capace di cacciarsi in guai senza polvere necessaria attenzione alle varie cose che fa. Rose invece è una donna matura estremamente giudiziosa che ha saputo rendere la propria vita professionale molto soddisfacente diventando uno degli avvocati più apprezzati di tutta la città. I caratteri sono differenti anche per quanto riguarda la sfera sentimentale con Maggie che non ha una relazione fissa è particolarmente le piace trascorrere intere notti fuori casa mentre Rose è sposata in quello che sembra essere un matrimonio apparentemente felice. In ragione di alcuni contrasti che nascono tra la stessa Maggie e la sua matrigna viene cacciata di casa e quindi si ritrova nelle andare a vivere dalla sorella. Purtroppo il destino le dividerà per un significativo lasso di tempo in quanto una sera Rose tornando a casa anzitempo scoprirà sua sorella a letto con il proprio marito. Il dolore è la delusione per quanto accaduto portano Rose ad allontanarsi non solo da tuo marito ma anche e soprattutto dall’amata sorella. A questo punto le storie e le vite delle due sorelle si dividono per sempre o quantomeno questa sembra essere la percezione. Maggie dopo aver scoperto che in realtà sua nonna è ancora viva e non Come viveva sempre raccontato il papà decide di andare a trovarla e soprattutto di vivere insieme a lei. Durante questo periodo la ragazza si trasformerà Anche perché trascorrerà le sue giornate nella aiutare persone anziane e bisognose di aiuto nella vita quotidiana. Nel frattempo Rose troverà un nuovo punto di riferimento nella propria vita sentimentale e soprattutto una persona che effettivamente la ama e le vuole bene. La nonna dopo aver scoperto quanto avvenuto vita delle due sorelle decide di occuparsi in prima persona per consentire alle 2 di ritrovare quella sintonia che possa finalmente riunire una famiglia spaccata per troppe volte nel corso degli ultimi anni.

Il trailer di In her shoes – Se fossi lei





