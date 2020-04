“In Italia mafia aspetta soldi Ue”/ Di Maio contro Die Welt: “Merkel prenda distanze”

“In Italia la mafia aspetta i soldi dell’Ue”. Lo scrive Die Welt in un articolo che ha scatenato un duro scontro tra il nostro Paese e la Germania. In attesa dell’Eurogruppo, nel quale bisognerà trovare un accordo su Mes e Eurobond, ci pensa il quotidiano tedesco ad alzare ulteriormente la tensione. Immediata la reazione di Luigi Di Maio: “Berlino si dissoci”, ha dichiarato il ministro degli Esteri a Uno Mattina. Il titolo del pezzo del Die Welt è “Frau Merkel resti ferma”: l’appello rivolto alla cancelliera tedesca è di non cedere alle richieste italiane. Nell’articolo si scrive, tra le altre cose, che in Italia la mafia sta aspettando i finanziamenti a pioggia dell’Unione europea. “La solidarietà è una importante caratteristica dell’Europa”, ma “la sovranità nazionale nei confronti degli elettori è centrale”, scrive il giornale. E si chiede se si debba essere generosi “senza limiti e controlli”.

DIE WELT CONTRO ITALIA “MAFIA ASPETTA SOLDI UE”

L’attacco all’Italia è duro. Die Welt scrive che nel nostro Paese “la mafia è forte e sta aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles”. Inoltre, spiega che dovrebbe esserci chiaro il fatto che “i fondi dovrebbero essere versati solo per il sistema sanitario, non pure per quello sociale e fiscale”. E suggeriscono che l’Unione europea controlli gli italiani affinché usino i fondi in modo conforme alle regole. “Anche nella crisi del coronavirus i principi fondamentali devono valere ancora”, conclude l’articolo. La replica di Luigi Di Maio è stata altrettanto dura: “È un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia oggi piange le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange anche quelle della mafia. Non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere”.

Il ministro degli Esteri ha ribadito le richieste italiane all’Ue, su cui si è espresso anche Fausto Bertinotti ai nostri microfoni. “Chiediamo di spendere tutti i soldi necessari per aiutare i nostri cittadini, imprenditori e lavoratori, disoccupati, giovani e meno giovani. È inaccettabile che in questo momento si facciano considerazioni del genere”.



