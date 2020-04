Mes, sì Italia e accordo Eurogruppo?/ Anche senza Eurobond, l’Europa vuole la firma

Sono giorni convulsi, anzi settimane, e l’Europa davanti alla grande emergenza coronavirus ancora non è riuscita a partorire un accordo stabile: il tavolo del gioco è il medesimo che abbiamo visto all’Eurogruppo di due giorni fa, quando dopo una intera nottata di trattative il Presidente Centeno si è visto costretto a rinviare il tutto a oggi pomeriggio. Mes, eurobond, Sure, BeI e bilancio Ue: questi termini riecheggiano ormai da giorni con l’Italia che assieme a Spagna e Francia prova a convincere i “falchi” del Nord e la stessa Germania di poter uscire dalla crisi comunitaria non con un Fondo Salva-Stati che introduca poi obblighi sul debito, bensì con specifiche emissioni “comuni” chiamate eurobond o da alcuni addirittura coronabond. Il nodo principale resta uno e uno solo che ha spaccato l’Eurogruppo e la Commissione Ue in questi giorni: il Mes. Davanti all’ipotesi dello schema “a 3”, l’Italia finora non ha dato il suo via libera: Mes light senza troika da 400 miliardi di euro; sostegno della Banca Europea degli Investimenti per 200 miliardi; dispositivo “Sure” lanciata dalla Commissione Europea per sostenere con prestiti fino a 100 miliardi la “cassa integrazione” europea.

Vi era anche un quarto punto richiesto da Gentiloni, Gualtieri e i Ministri di Spagna e Francia, ovvero l’emissione degli eurobond sul quale però si è trovata la posizione intransigente di Olanda e Germania. Oggi Centeno proverà a trovare una mediazione dopo che Bruno Le Maire ieri ha trovato una sorta di accordo con l’omologo tedesco Olaf Scholz per salvare “capra e cavoli”: le parole ieri di Conte però hanno di nuovo rischiato di far saltare il tavolo «Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé».

MES O EUROBOND? GLI SCENARI IN CAMPO

«La delusione non è mia, di Giuseppe Conte, la delusione è di tutti gli europei, anche dei cittadini tedeschi, ne sono convinto. Nessuno ha un vantaggio se l’Europa non riesce a mettere in piedi una reazione concreta e solida, qui non si tratta di Italia. Non abbiamo mai vissuto una situazione d’emergenza di questo tipo perciò sono i cittadini europei che si aspettano una soluzione europea», ha spiegato ancora il Premier Conte in una intervista alla Bild collegato da Palazzo Chigi. Mes “light” ed eurobond? Per ora la proposta rinnovata dell’Italia ancora ieri con Gentiloni (Commissione Ue) e Gualtieri (Mef) è stata rigettata dall’Olanda e anche per la riunione prevista per oggi alle ore 17 sono ancora in corso le trattative dei singoli “scherpa”.

L’Olanda insiste nel difendere una condizionalità più esplicita dopo la fine della crisi sanitaria per i prestiti del fondo salva-Stati mentre Germania e Francia sarebbero invece più inclini ad ascoltare l’ala italo-spagnola per provare a trovare una quadra che eviti il default politico della Commissione Ue. Macron ha rilanciato con una speciale proposta sul fondo Spv (Special Purpose Vehicle) a tempo che possa emettere obbligazioni «a medio-lungo termine a tassi più convenienti di quelli che i singoli Stati potrebbero spuntare sul mercato», come spiega il Corriere della Sera. Lo scenario principe è che alla fine si possa strappare un accordo in extremis con “limature” sui termini per permettere a tutti i Ministri di andare in Parlamento e rivendicare la propria “vittoria” senza per questo determinare la spaccatura dell’Unione.

BEI+MES, LA PROPOSTA DI BANCA INTESA

Sul fronte Italia, lo spiegava giusto ieri Carlo Altomonte, professore di Politica economica europea all’Università Bocconi, «il miglior compromesso sarebbe quello di un Mes senza condizionalità nel breve, per coprire le spese legate all’emergenza sanitaria, accompagnato da un accordo sul progetto francese di eurobond da inserire nel nuovo bilancio europeo 2021-2027». È di fatto la proposta della Spagna che ieri notte il Premier Conte ha provato a limare assieme a Gualtieri e Di Maio in un vertice-fiume a Palazzo Chigi. Nel frattempo, al netto della voce grossa fatta dal Presidente del Consiglio nell’intervista al quotidiano tedesco, è emersa da Milano una nuova possibile proposta presa in considerazione dal Governo e giunta direttamente dal board di Banca Intesa Sanpaolo: «Facendo ricapitalizzare la Banca europea degli investimenti dal Meccanismo europeo di stabilità, con uno “schema sinergico” architettato in modo da superare sia le resistenze di alcuni Stati ai prestiti del Mes sia i timori dei ‘nordici’, a cominciare dall’Olanda, a mutualizzare i prestiti ai singoli Paesi».

Lo ha spiegato a Repubblica Carlo Messina, a.d. di una delle banche più potenti d’Europa, per l’appunto Intesa Sanpaolo: «il Mes si indebita sui mercati e ricapitalizza la Bei con 100 miliardi, la Bei con la sua leva di oltre sei finanzierebbe 600 miliardi di progetti in Europa, circa 100 miliardi destinati all’Italia per la sua quota parte di azionista». In questo modo il Mes resterebbe l’unico finanziamento mutualizzato ma non usato per finanziare i singoli Stati (come teme l’Olanda) bensì per ricapitalizzare un’istituzione solida come la Bei. L’Italia dall’Ue ne esce certamente ancora più isolata ma per evitare un assoluto stallo dovrà cercare di accettare la migliore opzione possibili tra quelle che sono rimaste sul tavolo, con l’ennesima riprova “amara” di una Comunità Europea che manca ancora parecchi passi per poter tornare un organismo solido e solidale al tempo stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA