IN MUTANDE DURANTE VIDEOCONFERENZA/ Figuraccia dell’europarlamentare Luke Flanagan

L’europarlamentare stavolta ha fatto un eurofiguraccia. E’ caduto in fallo Luke Ming Flanagan, parlamentare irlandese membro del gruppo della Sinistra unitaria europea, che si è fatto “pizzicare” durante un intervento in videoconferenza in mutande. Un abitudine che durante la pandemia di covid-19 è stata abbastanza dilagante: in molti si sono vantati sui social di aver partecipato a lezioni a scuola, conference call al lavoro e quant’altro vestiti di tutto punto nella parte superiore, quella che si vede in video, per poi restare in pantaloncini o direttamente in mutande, senza indossare i pantaloni per godersi una maggiore comodità. Stavolta però l’inquadratura ha giocato un tiro mancino al Luke Flanagan, che durante il suo intervento si è mostrato chiaramente in mutande, nonostante sopra indossasse una camicia di tutto punto. E Flanagan non ha potuto sfuggire alle ironie del web.

FLANAGAN, EUROPARLAMENTARE IN MUTANDE

Luke Ming Flanagan è intervenuto in una sessione della commissione per l’agricoltura al Parlamento Europeo in videochiamata seduto sul letto, senza avvedersi di aver piazzato la telecamera troppo in basso: oltre alla figura a mezzobusto che avrebbe dovuto riferire all’europarlamento, si è vista chiaramente parte delle gambe scoperte, con solo le mutande indosso. Non si sa se il gesto di Flanagan sia stato premeditato oppure se pensava di farla franca, credendo di essere inquadrato solo dalla cintola in su. Di sicuro Flanagan non ha valutato bene l’inquadratura e così tutti coloro che erano collegati per il suo intervento hanno potuto vedere che indossava una elegante camicia blu ma senza pantaloni. Il video è diventato rapidamente virale sui social network, come è successo come detto in altri casi simili legati al coronavirus. La tentazione di restare in mutande anche in occasioni ufficiali è stata troppo grande nei tanti interventi in remoto che la pandemia ha reso necessari.





