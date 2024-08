In viaggio con papà, diretto da Alberto Sordi

Mercoledì 14 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1982 dal titolo In viaggio con papà.

Il film è diretto ed interpretato dal grande attore e regista Alberto Sordi, uno dei più grandi artisti della storia dello spettacolo italiano.

Al suo fianco un altro grande interprete italiano, Carlo Verdone, considerato l’erede artistico di Sordi, con cui lavorerà nuovamente nel 1986 nella pellicola Troppo forte.

Nel cast del film In viaggio con papà anche l’attrice Giuliana Calandra, che nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi del mondo dello spettacolo, come Vittorio Gassman, Paolo Villaggio e Lino Banfi, e l’attrice Edy Angelillo, candidata al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione ne La bruttina stagionata (1996) di Anna Di Francisca.

Tra i personaggi secondari anche l’attore Angelo Infanti, che lavorerà in diversi progetti diretti da Carlo Verdone, come Bianco, rosso e Verdone e Borotalco.

La trama del film In viaggio con papà: uno straordinario rapporto tra due grandi del cinema

In viaggio con papà racconta la storia di Cristiano, un giovane che da tempo vive in una comunità hippy impegnata nella tutela del gabbiano, che, arrivato di passaggio nella capitale, decide di andare a trovare suo padre Armando.

Quest’ultimo sta per partire per un viaggio con la sua giovane e avvenente amante Federica e tenta in ogni modo di liberarsi della presenza ingombrante del figlio, senza successo.

Armando si trova infatti costretto ad accompagnare Cristiano fino in Corsica, affinché possa raggiungere la sua comunità.

Questo viaggio diventa un’occasione di confronto per entrambi, infatti mentre Cristiano è un ragazzo timido e introverso, poco esperto dal punto di vista sessuale, suo padre è esattamente l’opposto.

Chilometro dopo chilometro, la coppia di viaggiatori farà diversi incontri interessanti, tra cui uno dei più importanti sarà proprio quello con la madre di Cristiano, ed ex moglie di Armando.

Arrivato in comunità, Cristiano scopre che la sua fidanzata Carmela ha iniziato una relazione con la guida del gruppo e, per questo motivo, decide di ripartire con Armando.

La strada dei due è però destinata a dividersi, infatti quest’ultimo è deciso a raggiungere la fidanzata Federica, decidendo però di lasciarla poco dopo a causa dei comportamenti egoistici di lei.

Cristiano, all’insaputa dell’identità della ragazza, ha una breve relazione con Federica, e questo sembra segnare un punto di rottura irrimediabile tra padre e figlio.

In realtà, di lì a poco, Armando tornerà indietro per riprendere Cristiano e continuare il loro incredibile viaggio.