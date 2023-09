Incendio a Milano: fiamme nel sottotetto di un palazzo in Via Lulli/ Nessun ferito: cause da chiarire

Incendio a Milano in via Giovanni Lulli: nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre, le fiamme hanno lambito il sottotetto di un palazzo al civico 30, poco dopo le 18.40. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: in pochi minuti hanno evacuato l’edificio e controllato le fiamme, spegnendole. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118: non risultano però persone ferite o intossicate. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto nel palazzo.

Milano, 50 evacuati in una palazzina: probabile sostanza inalata/ Bruciore a occhi e gola

L’incendio sarebbe scoppiato nel sottotetto di un palazzo. L’intero edificio è stato evacuato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco che in pochi minuti hanno completato le operazioni di spegnimento. Resta ancora da chiarire cosa abbia innescato le fiamme: non è chiara, infatti, la causa.

Incendio a Milano: ancora fiamme nel capoluogo meneghino

Solo pochi giorni fa, un altro incendio è divampato a Milano nella Torre dei Moro. Il palazzo ha preso fuoco due domeniche fa: la facciata dell’edificio “era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio”. Non è chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme nel grattacielo in via Antonini a Milano. Qui, la colonna di fumo è stata avvistata fino a chilometri di distanza: il fuoco sarebbe partito dal 15° e ultimo piano del palazzo prima di avvolgere l’intera struttura in pochi minuti. Possibile un cortocircuito.

Delpini: “Chiesa lieta è l'unica speranza”/ Ordinazione Di Tolve: “vescovo porti peso del popolo senza sogni”

LEGGI ANCHE:

"Giulia Tramontano avvelenata più volte da Alessandro Impagnatiello"/ Usati topicida, cloroformio e ammoniaca

© RIPRODUZIONE RISERVATA