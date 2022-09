Incendio Milano, palazzo in fiamme: evacuate 50 persone/ 4 operai leggermente feriti

Attimi di paura quelli che si sono vissuti nella serata di ieri nel quartiere Moscova a Milano, per via di un incendio. Le fiamme hanno interessato un palazzo sito in via Tommaso da Cazzaniga, nel capoluogo lombardo, precisamente un appartamento al terzo piano. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i vigili del fuoco che si sono recati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti con ben cinque diverse squadre, vista la portata del rogo. Per provare a spegnere le fiamme sono intervenuti anche quattro operai che lavoravano nello stesso stabile, al numero civico 6, e che sono stati in seguito portati in ospedale in codice giallo, essendo rimasti feriti.

Gli operai, specifica l’agenzia Ansa, stavano lavorando in strada alle tubazioni del gas, e sono rimasti leggermente intossicati, già dimessi dopo i controlli e tutti gli accertamenti del caso. A richiamare la loro attenzione erano state le grida di un ragazzo minorenne, di conseguenza non ci hanno pensato due volte, hanno preso due estintori a polvere, e sono saliti al terzo piano del palazzo vicino. Una volta che sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco, l’operazione di spegnimento è stata completata e all’interno dell’appartamento è stato trovato un gatto, poi fortunatamente portato in salvo.

INCENDIO MILANO, 50 PERSONE EVACUATE: LE FIAMME ALLE ORE 19:00

Nel contempo sono state evacuate cinquanta persone, residenti nell’edificio, che dopo le operazioni di spegnimento sono state fatte rientrare in casa, e oltre agli operai leggermente feriti non risultano altre persone coinvolte.

Secondo quanto segnalato dall’edizione online del Corriere della Sera, le fiamme sarebbero divampate attorno alle ore 19:00 di ieri sera, giovedì 22 settembre, anche se non è ben chiaro cosa le abbia scaturite, se un cortocircuito, una sigaretta a contatto con la moquette, o cos’altro. La cosa importante è che nessuno abbia riportato danni seri, e che le 50 persone evacuate sono potute rientrare nelle proprie abitazioni nel giro di un’ora.

