Incendio a Ostia, appartamento Ater in fiamme/ Video, donna in ospedale: intossicata

Paura oggi a Ostia dove in mattinata si è registrato un incendio che ha coinvolto un appartamento con la richiesta di intervento da parte del 112. Come spiega RomaToday, le fiamme sarebbero divampate intorno a mezzogiorno di questa domenica 10 ottobre dopo un rogo che si è propagato in un appartamento Ater al secondo piano di una palazzina di via delle Ebridi 105. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini di polizia, carabinieri ed agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che si sono occupati di mettere prontamente in sicurezza l’intera area.

Ovviamente non è tardato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto all’evacuazione temporanea dei residenti dell’alloggio e di quelli confinanti. Una donna di 49 anni di origini moldave sarebbe stata trasportata all’ospedale Grassi per via di una intossicazione da fumi.

Incendio a Ostia, appartamento Ater in fiamme: le presunte cause

Stando alle prime notizie sull’incendio di oggi in un appartamento di Ostia, pare che a scatenare il rogo sarebbe stata la coperta di un disabile che avrebbe preso fuoco. Gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco sarebbero attualmente in corso al fine di stabilire le cause esatte dell’accaduto.

In merito alla donna ricoverata per intossicazione, spiega Canaledieci.it, si tratterebbe della badante dell’anziana assegnataria dell’appartamento andato a fuoco, che a quanto pare invece sarebbe in buone condizioni. L’incendio ha lasciato i suoi segni anche sulla facciata del palazzo: l’alta colonna di fumo nero ha infatti impregnato la facciata di fuliggine. L’appartamento dal quale si sono originate le fiamme sarebbe stato dichiarato inagibile mentre quello al terzo piano è attualmente soggetto ad accertamenti.

