Incendio a Parigi: scontri a Gare de Lyon/ Video, proteste per concerto Fally Ipupa

Un incendio è divampato oggi a Parigi nei pressi della Gare de Lyon dove si sono registrati numerosi scontri. La Prefettura parla di “atti di violenza” commessi alla vigilia del concerto della star congolese, Fally Ipupa, rapper controverso, in programma questa sera a Bercy. Il cantante, come spiega Sky Tg24, è nel mirino degli oppositori al regime del presidente Felix Tshisekedi. Già nel 2017 un suo concerto a Parigi, a La Cigale, fu annullato in seguito alle copiose proteste degli oppositori. Non si esclude che lo stesso possa avvenire anche in questa circostanza. Per la serata odierna, salvo cambio di programma, è prevista una forte presenza di polizia a margine dell’evento musicale. Intanto, poco dopo le ore 18.00, spiega Repubblica.it, la polizia ha fatto sapere che è in corso l’evacuazione della stazione ed ha invitato il pubblico ad evitare la zona coinvolta dai tafferugli. Sono numerosi i video amatoriali che in queste ore si stanno diffondendo via social e dai quali emerge tutta la tensione da parte dei manifestanti contro le forze dell’ordine, a pochi metri dall’incendio rovinoso.

INCENDIO A PARIGI E SCONTRI A GARE DE LYON: LA SITUAZIONE

Stando alle prime informazioni giunte in questi frangenti e rese note dal sito Le Figarò, lo spaventoso incendio a Parigi, alla Gare de Lyon avvenuto nei pressi di un concerto della star congolese Fally Ipupa, sarebbe divampato in seguito agli scontri tra sostenitori e contestatori del rapper congolese. Sono stati dati alle fiamme alcuni veicoli e proprio da uno di questi sarebbe partito il rogo che rapidamente si sarebbe esteso coinvolgendo anche altri mezzi e scatenando rapidamente un vero e proprio inferno. In poco tempo si sarebbe sollevato un denso fumo nero che ha invaso l’intero quartiere parigino per poi avvolgere tutti gli altri intorno, dalla Senna fino alla Bastille. Sono decine i camion dei pompieri che si sono diretti rapidamente nella zona interessata bloccando letteralmente il traffico, attualmente in tilt. Dalle prime notizie, i vigili del fuoco sarebbero già riusciti in poco tempo a domare le fiamme.

Paris, Gare de Lyon 2020, ambiance cozy au coin du feu pic.twitter.com/kDEBQqhdtt — Ace Banger (@acebanger) February 28, 2020

A massive fire at Paris Gare de Lyon Train Station. What’s happening to 2020? 🙁 pic.twitter.com/5hmechHSJN — Chinmay Sanghi (@ChinmaySanghi) February 28, 2020





