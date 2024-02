Incendio a Truccazzano, in fiamme azienda di materiale plastico/ Colonna di fumo visibile a km

Un incendio è divampato in un’azienda di materiale plastico di Truccazzano, in provincia di Milano. Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Pochi minuti dopo l’esplosione sono intervenuti Vigili del fuoco del capoluogo lombardo che hanno lavorato per spegnere le fiamme, che si sono diramate nell’azienda specializzata nella produzione di materiale plastico, l’Arcadia. A supporto sono arrivate anche squadre dei Vigili di Monza e Bergamo. Nell’incendio, come spiega Il Messaggero, non sembrerebbero coinvolte persone.

I Vigili si sono messi a lavoro per contenere e circoscrivere le fiamme evitando che si diramassero oltre la zona dell’azienda, che si occupa di trasporti e logistica di materiale plastico. Tutto è successo intorno alle 16.30, come spiega MilanoToday: secondo quanto trapelato, sul tetto del capannone erano in corso dei lavori per riparare la guaina impermeabile. Le fiamme avrebbero in pochi minuti avvolto tutto il capannone: parte della struttura di cemento è collassata, così come una parte della facciata.

Incendio a Truccazzano. Arpa a lavoro: “Prime misure effettuate”

In una nota dell’agenzia Arpa si legge: “I tecnici del gruppo Base con strumentazione portatile hanno effettuato le prime misure speditive. Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetti del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera”. Sul posto è giunto anche il gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica che posizionerà i campionatori ad alto volume per la misurazione dei parametri della combustione di materiale plastico, come spiega Milano Today. La colonna di fumo nero è visibile a km di distanza ma non è l’unica conseguenza dell’incendio a Truccazzano. In zona si è formata anche una coda di traffico a causa di diversi curiosi che si sono fermati a scattare foto.

#Milano, prosegue l’opera dei #vigilidelfuoco a Trucazzano per l’#incendio in un’azienda di trasporti. Nella clip ricognizione aerea con i droni sulla zona d’intervento [#28febbraio 20:30] pic.twitter.com/djF9MZuPDb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 28, 2024













