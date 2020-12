Incendio Bologna, un morto e un ferito/ Paura in via Fioravanti: famiglie evacuate

Gravissmo incendio avvenuto stamane in quel di Bologna, capoluogo della regione Emilia Romagna: un uomo è morto, un’altra persona è ricoverata in condizioni molto gravi, e diverse persone sono state costrette a lasciare la propria abitazione. L’episodio è stato riportato in queste ore dai colleghi de Il Resto del Carlino e di BolognaToday ed è avvenuto poco prima delle ore 7:00 di questa mattina, in un’abitazione situata in via Fioravanti fra i civici numero 5 e numero 7. Un grosso incendio è divampato all’interno di un appartamento dello stesso stabile, e si è poi propagato a varie abitazioni, e il bilancio, come anticipato sopra, è stato gravissimo. Quasi immediata la chiamata ai vigili del fuoco ma quando sono giunti sul luogo segnalato, assieme al 118 e alla polizia, per la vittima, un uomo la cui età e identità non sono state rese note, non vi era giù più nulla da fare. Un’altra persona è stata invece trovata in gravi condizioni e dopo una prima stabilizzazione è stata portata in ospedale dove si trova al momento.

INCENDIO BOLOGNA: TRAFFICO BUS DEVIATO

Nel contempo i pompieri hanno messo in sicurezza lo stabile e fatto evacuare i residenti restanti; la strada è stata invece temporaneamente chiusa dallo Student hotel fino a via Carracci, di modo che i soccorsi risultassero più agevoli. Nel contempo sono stati deviati anche gli autobus come fatto sapere dal sito dello stesso comune emiliano: “Via Fioravanti chiusa all’altezza dell’incrocio con via Tiarini. Deviate le linee 30, 34, 92 e navetta A”. Le famiglie che sono state evacuate, come riferito da BolognaToday, sono state portate momentaneamente in Piazza Liber Paradisus presso la Casa Comunale. Inoltre sono in corso degli accertamenti sulle palazzine per eventuali danni strutturali e sono attese novità nelle prossime ore. La notizia è in via di aggiornamento e si attende di scoprire qualche dettaglio in più, in particolare sulla persona purtroppo deceduta.



