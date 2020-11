Incendio nello studio di Agorà: programma sospeso/ Luisella Costamagna: “A lunedì”

Un problema tecnico ha impedito la messa in onda dell’ultima puntata settimanale di Agorà, il programma in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. Secondo quanto riportato da La Stampa, il problema tecnico sarebbe dovuto ad un incendio che si sarebbe diffuso all’interno dello studio da dove la trasmissione viene trasmessa quotidianamente. A scatenaera l’incendio sarebbe stato un cortocircuito. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato danni e le fiamme sono state domate. Il fumo, tuttavia, ha impedito la normale messa in onda del programma che non è andato in onda per il dispiacere del pubblico di Raitre che ha un appuntamento fisso con la trasmissione mattutina condotta da Luisella Costamagna che tornerà regolarmente in onda lunedì 16 novembre.

AGORA’ SOSPESO, L’ANNUNCIO DI LUISELLA COSTAMAGNA