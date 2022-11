Incendio hotel Bressanone: morta una donna/ Rogo al Cavallino, forse una stufa

Dramma avvenuto quest’oggi in quel di Bressanone in Trentino Alto Adige, dove si è verificato un incendio che ha causato la morte di una donna. A bruciare è stata la dependance dell’hotel Cavallino d’Oro, un rogo devastante che purtroppo ha provocato il decesso di una signora anziana di 90 anni, tale Oliva Kelder-Stolz, come spiega il sito di RaiNews, membra della famiglia proprietaria della stessa struttura alberghiera. L’hotel Cavallino d’oro – Goldenes Roessl è situato in via Brennero 3, nei pressi della piscina Acquarena, e le fiamme sono scattate attorno alle ore 8:00 di oggi, venerdì 18 novembre, quando i vigili del fuoco di Bressanone, Varna e Chiusa sono stati allertati a seguito appunto dello scoppio di un incendio.

Serial killer Roma quartiere Prati/ Una delle vittime uccisa durante un rapporto

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il rogo, sviluppatosi nel sottotetto dell’albergo, sarebbe stato originato da una stufa a legna malfunzionante, situata proprio nell’appartamento dell’anziana signora. La donna sarebbe comunque morta non per via delle fiamme ma per asfissia a seguito dell’inalazione del forte fumo causato dall’incendio. Impressionante il dispiegamento di vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’albergo, che ospitava diverse persone al momento dello scoppio dell’incendio.

Samanta Migliore/ L'avvocato: “Vittima non deve passare dalla parte del colpevole”

INCENDIO IN UN HOTEL DI BRESSANONE: DISPOSTA L’AUTOPSIA E SCATTATE LE INDAGINI

Purtroppo per Oliva Kelder-Stolz non vi è stato nulla da fare visto che una volta che i soccorsi hanno rivenuto l’anziana signora, la stessa era già deceduta a causa dell’intossicazione letale. L’autorità giudiziaria ha comunque disposto l’ispezione cadaverica di conseguenza nei prossimi giorni si scoprirà l’esatta causa di morte.

La struttura è stata interamente evacuata per ragioni di sicurezza, mentre, in merito alle effettive cause che hanno portato al rogo, sono attese novità nelle prossime settimane. Difficile che l’hotel possa riaprire fin dai prossimi giorni, una vera e propria tegola visto che le temperature si sono abbassate notevolmente nell’ultima settimana, portando anche la prima neve dell’anno, e di conseguenza i turisti.

Svizzera, crisi migranti: Ticino in allarme/ "Arrivi raddoppiati, non ce la facciamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA