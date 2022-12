Incendio in comunità a Udine, morto ragazzo di 17 anni/ Due gli intossicati

Incendio in comunità: morto un giovane

La scorsa notte è divampato un incendio in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Le fiamme hanno portato alla morta di uno dei ragazzi della struttura e due intossicati. La vittima è un ragazzo minorenne, cittadino albanese. Tra le persone che hanno riportato conseguenze un giovane, portato a Verona in condizioni molto gravi. Il ragazzo intossicato è di nazionalità ghanese e ha sedici anni. Il terzo ragazzo coinvolto è ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ma non sarebbe in condizioni gravi. Si tratterebbe di un operatore della struttura, un adulto che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo.

A parlare dell’Ansa è stato Michele Lisco, responsabile della comunità: “La vittima è un ragazzo di 17 anni, un giovane albanese che era con noi da un anno circa, ed era proprio un bravissimo ragazzo”. Il responsabile ha poi espresso sgomento per quanto accaduto: non si conoscono infatti le cause dell’incendio. “Siamo tutti affranti. Ora si sta cercando di capire cosa ha scatenato un incendio tanto grave” ha dichiarato.

Indagini ai Carabinieri della Compagnia di Udine

Le fiamme che hanno scatenato l’incendio all’interno della comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato sono divampate intorno alle 2.30 di stanotte per cause ancora da accertare. Immediati i soccorsi dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores): dopo alcune ore, sono riusciti a domare completamente l’incendio che ora risulta essere sotto controllo. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia di Udine, che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine hanno già raccolto la testimonianza di Lisco.

La figlia del responsabile della comunità, Lucrezia Lisco, ha spiegato: “Abbiamo sentito urla durante la notte, siamo usciti io e il mio compagno, era pieno di fumo, sentivamo le urla dei ragazzi ma non potevamo intervenire. Qualcuno si è lanciato dalle finestre. Siamo sconvolti, non sappiamo cosa sia accaduto”. Spetterà ora proprio ai Carabinieri della Compagnia di Udine fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.











