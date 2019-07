INCENDIO IN DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI/ Settimo Milanese, allerta alta colonna di fumo

Un grosso incendio è scoppiato in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, in via Sabin. Come riportato da “La Repubblica”, il centro di stoccaggio avvolto dalle fiamme ricopre un’area di circa 1400 metri quadrati. Non è ancora chiaro se il rogo sia di origine dolosa o meno. Dalle prime ore dell’alba decine di vigili del fuoco stanno tentando di avere ragione dell’incendio: impegnati nelle operazioni di spegnimento 10 automezzi dei pompieri con una cinquantina di uomini, oltre agli agenti della Polizia di Stato e ai sanitari del 118. I soccorsi sono stati chiamati proprio dai residenti della zona, che hanno visto alzarsi un’alta colonna di fumo. Da quanto appreso non ci sarebbero vittime né feriti. Come riportato dal Corriere della Sera, che ha citato fonti dei Vigili del Fuoco sul posto, la parte più delicata dei materiali pericolosi e speciali non sarebbe stata intaccata dalle fiamme.

INCENDIO IN DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI

Non è la prima volta che in Lombardia un deposito di rifiuti prende fuoco: l’episodio più grave degli ultimi tempi è rappresentato senza dubbio dall’incendio al deposito in via Chiasserini a Milano. In quell’occasione una nube tossica avvolse la città per giorni: in seguito un’inchiesta della procura meneghina fece emergere un traffico illecito di rifiuti provenienti da tutta Italia. I rifiuti speciali presenti all’interno del deposito sono polveri derivate dal “processamento di scarti industriali”. Queste scorie sono impacchettate in un’ala dell’edificio non interessato dalle fiamme. Sul luogo dell’incendio si è portata l’Arpa per eseguire i rilievi del caso. Nel frattempo il Nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano ha svolto i primi estemporanei monitoraggi senza rilevare situazioni di grave e immediata emergenza, come confermato anche dalla Polizia di Stato.

