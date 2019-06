INCENDIO IN UN PALAZZO A PARIGI: MORTI E FERITI/ Cause del rogo ancora ignote

Un grave incendio è scoppiato all’alba di oggi, sabato 22 giugno, in quel di Parigi, nell’XI arrondissement e tre persone sono morte a causa delle fiamme. Lo riporta “Le Parisien”, sottolineando come al conto dei morti si debba aggiungere quello dei feriti: sono infatti 27 le persone che hanno riportato lievi intossicazioni o ferite, con una di queste particolarmente grave. I vigili del fuoco parigini sono impegnati da ore sul luogo dell’incendio nel tentativo di domare le fiamme, ma nonostante il dispiegamento di 200 pompieri il rogo non è stato ancora spento. Sono ancora ignote le cause dell’incendio, con gli inquirenti che non hanno ancora avuto modo di indagare visto l’incendio ancora in corso. Il palazzo, come riportato da “La Stampa”, è una costruzione risalente agli anni Settanta-Ottanta.

INCENDIO IN UN PALAZZO A PARIGI: 3 MORTI

Delle tre vittime che hanno perso la vita nell’incendio scoppiato all’alba in un palazzo di Parigi dell’XI arrondissement una, ha detto un portavoce della polizia, è morta lanciandosi dalla finestra nel tentativo di sfuggire alle fiamme, mentre altre due sono rimaste carbonizzate. Da quanto emerso fino a questo momento, l’incendio che ha avvolto l’edificio di sei piani si è propagato rapidamente per la tromba delle scale. Oltre agli appartamenti, lo stabile ospita anche un ristorante e un hammam. Secondo i pompieri, molti dei residenti allo scoppio del rogo stavano ancora dormendo. Il palazzo si trova non lontano da piazza della Bastiglia e nello stesso quartiere della sala concerti Bataclan.

