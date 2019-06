Incendio Londra, fuoco devasta palazzo di 6 piani/ Video, 100 pompieri a Barking

Un palazzo che va a fuoco nella città di Londra evoca purtroppo tremende e recenti paure legate al clamoroso incendio del Grenfell Tower (dell’estate 2017): oggi invece è Barking, nella zona est di Londra, ad evocare terrore con le fiamme che hanno avvolto per tutto il pomeriggio un palazzo alto sei piani e purtroppo abitato. Immediata l’evacuazione dei condomini e l’intervento di più di 100 vigili del fuoco per ore hanno cercato e poi ottenuto il pieno spegnimento del maxi rogo. Come riporta la polizia di London City, sul posto posto sono intervenuti circa 100 vigili del fuoco con 15 autopompe: l’incendio è stato quasi del tutto domato. Al momento le ipotesi alla base del vasto rogo sono molteplici: dalla fuga di gas fino all’incendio volontario, passando per l’autocombustione e i problemi alle caldaie al piano terra.

Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti anche se occorrerà un’accurata analisi della scientifica dopo il pieno spegnimento dell’incendio per dare la conferma piena del pericolo scampato per gli abitanti del palazzo di Barking. Secondo quanto riportato da Sky News, l’incendio di Londra è stato visibile per ore da molti chilometri di distanza con un largo fumo nero che si è alzato nella periferia est della metropoli inglese: le fiamme, hanno fatto sapere i pompieri con un tweet in questi ultimi minuti, si sono estese dal piano terra fino al sesto piano del condominio. Nella tragedia del Grenfell Tower, che per giorni bruciò nel cielo di Londra, persero la vita 72 persone tra cui anche due cittadini e fidanzati italiani: al momento però lo spauracchio di una tragedia di quelle proporzioni sembra essere per fortuna scongiurata.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.

London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.

Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt

— London 999 Feed (@999London) June 9, 2019