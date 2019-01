LONDRA, MAXI-INCENDIO IN UN MAGAZZINO SELF-STORAGE/ Croydon, ultime notizie video: 120 pompieri sul posto

Si può dire senza timore di essere smentiti che sia iniziato “col botto” il 2019 in Inghilterra, dove un magazzino self-storage ha preso fuoco a Croydon, nella città metropolitana di Londra, dando vita ad un maxi-incendio che sta impegnando decine e decine di squadre di vigili del fuoco. Stando a quanto riferisce Sky News, per la precisione nelle operazioni di spegnimento sono impegnati circa 120 vigili del fuoco e 20 mezzi antincendio. Come riferito dall’emittente britannica, le squadre sono state chiamate poco prima delle 19.50, quando si crede il rogo abbia avuto origine, e sono tutt’ora impegnate nel tentativo di domare le fiamme sulla scena di Purley Way. Un Capodanno dunque all’insegna del lavoro duro per decine e decine di vigili del fuoco, chiamati agli straordinari in una delle notti tradizionalmente di più difficile gestione per i pompieri di tutto il mondo.

LONDRA, MAXI-INCENDIO IN UN MAGAZZINO SELF-STORAGE

Nonostante il maxi-incendio alla periferia nord della città metropolitana di Londra sia divampato da ormai diverse ore non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla formazione del rogo. Come riportato da Sky News, il responsabile della stazione di Croydon, Jason Jones, ha dichiarato: “Si tratta di un incendio significativo in un grande magazzino self-storage: c’è molto fumo nella zona e chiediamo ai residenti di tenere chiuse porte e finestre”. Jones si è detto sicuro che “i vigili del fuoco saranno sulla scena dell’incendio per tutta la notte“. La buona notizia è che a quanto risulta dai primi riscontri, all’interno del magazzino di deposito interessato dalle fiamme non era presente nessuno. Lo ha confermato lo stesso responsabile della stazione di Croydon, sottolineando che “per fortuna nessuno era all’interno della proprietà al momento dell’incendio e non ci sono notizie di feriti“. Qui sotto alcune immagini del maxi-incendio di Londra!





