Incentivi auto 2024/ Fino a 13.000€ di risparmio: tabelle esemplificative (14 giugno 2024)

Nel nostro Paese la flotta di auto esistenti è eccessivamente inquinante, tanto che la maggior parte delle nostre quattro ruote non sarebbero in grado di sostenere la tesi “del basso inquinamento ambientale”. Di recente è possibile richiedere i fondi per godere degli incentivi per comprare un’auto più ecosostenibile.

INFRASTRUTTURE/ Più sussidiarietà per potenziare una rete che per l'85% è pre-anni 70

I contributi economici di questa misura sono stati stanziati al fine di aumentare la circolazione delle vetture ibride ed elettriche, oltre che promuovere la rottamazione di automobili vecchie e inquinanti.

Come ottenere gli incentivi auto nel 2024 e ricevere il 25% di sconto

Il 5 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm che incentiva gli automobilisti che hanno un’auto fino ad Euro 4, a rottamarla per risparmiare sull’acquisto di una quattro ruota più ecologica (preferibilmente ibrida o elettrica).

UE AUMENTA DAZI SU AUTO CINESI/ Ma gli interessi comuni con Pechino restano alti

I contributi minimi partono da 6.000€ e quelli massimi possono arrivare anche a 13.750€. Il valore dipende dalla fascia di emissioni di CO2 e dall’ISEE presentato dalle persone fisiche.

0-20 G/KM CO2 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PERSONE FISICHE ISEE < 30.000 EURO Senza rottamazione € 6.000 € 7.500 Rottamazione Euro 5 – € 8.000 Rottamazione Euro 4 € 9.000 € 11.250 Rottamazione Euro 3 € 10.000 € 12.500 Rottamazione Euro 0, 1, 2 € 11.000 € 13.750

21-60 G/KM CO2 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PERSONE FISICHE ISEE < 30.000 EURO Senza rottamazione € 4.000 € 5.000 Rottamazione Euro 5 – € 5.000 Rottamazione Euro 4 € 5.500 € 6.875 Rottamazione Euro 3 € 6.000 € 7.500 Rottamazione Euro 0, 1, 2 € 8.000 € 10.000

61-135 G/KM CO2 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PERSONE FISICHE ISEE < 30.000 EURO Senza rottamazione – – Rottamazione Euro 5 – – Rottamazione Euro 4 € 1.500 € 1.500 Rottamazione Euro 3 € 2.000 € 2.000 Rottamazione Euro 0, 1, 2 € 3.000 € 3.000

Invio della domanda

I fondi previsti per gli ecobonus sono giunti quasi al termine, e visto il suo successo i contribuenti italiani interessati alla misura possono accedere al sito ufficiale del Mise e verificare la presenza della disponibilità delle risorse economiche.

SPY FINANZA/ La moneta dei Brics pronta a "cancellare" l'euro

I colori ci aiutano a riconoscere la quantità di fondi disponibili: il colore verde indica il 25% di disponibilità, l’arancione poco meno del 25% e massimo 2.000€ e il rosso un fondo insufficiente e inferiore a 100 euro.

Nei prossimi mesi il Governo potrebbe stanziare nuove risorse per essere allineati con gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia (PNIEC), che promuovere la transizione all’elettrico entro l’anno 2030.











© RIPRODUZIONE RISERVATA