Incentivi auto 2024, ufficiali dal 20 maggio?/ Conto alla rovescia, in arrivo 950 milioni di euro

Incentivi auto 2024, ormai ci siamo. Se tutto andrà come previsto il bonus per acquistare auto a basso impatto ambientale verrà introdotto dalla prossima settimana. Le ultime date più probabili sono quelle del 20-21 maggio quindi da lunedì e martedì della prossima settimana, anche se comunque, va detto, non vi sono ancora certezze in merito.

Citroen C3 e DS3, richiamo per problema all'airbag/ Coinvolte 600mila auto: “Rischio di lesioni e morte”

In ogni caso è arrivato l’ok della Corte dei Conti, e mancherebbe solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e vanno registrate anche le parole del ministro del made in italy Adolfo Urso che ha spiegato: “Per gli incentivi all’auto quasi un miliardo sarà pienamente disponibile entro fine maggio. Sono dati ovviamente su prodotti di largo consumo – ha precisato – non possono essere dati incentivi per acquisto di auto di lusso come la Maserati”. Gli incentivi hanno come obiettivo principale quello di aumentare il parco auto “ambientalista” d’Italia alla luce della scarsa vendita delle elettriche in questi primi mesi del 2024 e nel contempo dell’enorme mole di auto datate che risultano ovviamente essere inquinanti.

STELLANTIS-LEAPMOTOR/ La strana joint venture che ricorda i "nuovi" interessi comuni di Cina e Ue

INCENTIVI AUTO 2024, UFFICIALI DAL 20 MAGGIO? FINO A 13.750 EURO

Del resto l’occasione è ghiotta, uno sconto fino ad un massimo di 13.750 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore ai 30mila euro e che acquistano una vettura elettrica rottamando nel contempo una datata. Ciò permetterà di portarsi a casa un’auto a batteria ad un prezzo anche inferiore ai 10mila euro in alcuni casi, come ad esempio la nuova Dacia Spring elettrica, che costa 18mila euro, o la Renault e-C3, che invece di listino sta a 23mila euro.

Verrebbero così nettamente ridimensionati i listini delle auto a batterie, spesso e volentieri criticate dai detrattori proprio per il loro prezzo giudicato troppo alto. In totale l’esecutivo destinerà agli incentivi 950 milioni di euro, e nelle previsioni del governo vi sono 100mila acquisti, di cui però solo un quarto sarà green. In ogni caso, si punterà come detto sopra a svecchiare il parco macchine che è considerato altamente inquinante, ben 11 milioni di vetture fra Euro 0 e Euro 3.

Dieselgate, accordo Volkswagen-Altroconsumo/ Fino a 1.100 euro di risarcimento per ogni proprietario

INCENTIVI AUTO 2024, UFFICIALI DAL 20 MAGGIO? QUALI VETTURE POTREBBERO ESSERE FAVORITE

«Numeri utili – spiega Fabio Orecchini, direttore dell’Osservatorio Auto e mobilità della Luiss, a Il Messaggero – per far ripartire il mercato dopo il blocco psicologico dei clienti sugli acquisti vista l’attesa per gli incentivi, ma del tutto insufficienti per risolvere i problemi del settore».

Secondo il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, le auto che potrebbero essere maggiormente coinvolte negli acquisti con incentivi, saranno la Fiat Panda, che viene prodotta a Pomigliano d’Arco, in attesa poi del nuovo modello che verrà presentato a luglio, ma anche la Fiat 500e, l’elettrica di Mirafiori che sta registrando dati in costante calo. Infine occhio alla Jeep Renegade, prodotta a Melfi, nonché all’Avanger, il B-SUV più venduto in questi primi 4 mesi del 2024, che però viene realizzato in Polonia, nello storico stabilimento Stellantis di Tychy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA