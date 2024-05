Incentivi auto Lombardia 2024 da oggi, 14 maggio/ Destinati alle aziende: requisiti e come richiederli

Aprono oggi, martedì 14 maggio 2024, gli incentivi auto di Regione Lombardia destinati alle micro, piccole e medie imprese locali. In totale la regione metterà a disposizione sei milioni di euro, con l’obiettivo di rendere il parco veicoli delle aziende più moderne, rottamando quindi le auto più datate e di conseguenza più inquinanti. Si potranno sostituire fino ad Euro 2 benzina o Euro 5 diesel, acquistando in leasing un nuovo veicolo che sia un’auto elettrica, a idrogeno o un’ibrida a basse emissioni.

Giorgio Maione, l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima, ha commentato così l’inizativa: “Avevamo preso l’impegno di aprire il bando già nel mese di maggio e l’abbiamo mantenuto. Ringrazio Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore del bando, per la collaborazione. L’alleanza tra Regione e imprese è fondamentale per migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e consolidare la Lombardia come un modello europeo. Per noi la visione è questa: la sostenibilità ambientale non si ottiene con divieti e imposizioni, ma con investimenti in innovazione”.

INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2024: USATI DA 5705 FAMIGLIE NEL 2023

Maione ha ricordato come nel 2023 ben 5.707 famiglie abbiano utilizzato il contributo regionale destinato ad acquistare un’auto a basso consumo, sostituendo nel contempo un veicolo inquinante. Quest’anno si è voluto favorire le aziende e la loro flotta di veicoli “per fare in modo che l’investimento sia funzionale alle esigenze del sistema economico lombardo”.

Gli incentivi saranno utilizzabili per acquistare veicoli per il trasporto di persone o merci che siano elettriche, ma anche ad idrogeno o infine termiche ma con bassissime emissioni. Inoltre si potranno acquistare anche e-cargo bike, leggasi velocipedi a pedalata assistita per il trasporto di merci. Nel dettaglio, i 6 milioni di euro saranno così destinati: fino a 8.000 euro per veicoli commerciali leggeri e 30.000 euro per quelli pesanti che siano elettrici.

INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2024: DOVE E QUANDO FARE DOMANDA

Per l’acquisto di auto a metano/GNL, il contributo è pari a 5.000 euro per veicoli leggeri o 24.000 per quelli pesanti. Infine, per chi intende acquistare auto con motore a combustione interno, fino a 5.00 0euro per veicoli leggeri o 16.000 per quelli pesanti. Come riferisce Lombardianotizie.online, ogni impresa può presentare fino ad un massimo di 4 domande, ma in cambio di altrettanti veicoli “radiati”. Dal bando sono comunque escluse le imprese che sono attive nel settore del commercio e della intermediazione di veicoli.

Come fare per presentare la domanda? Bisognerà recarsi sul portale http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 di oggi, fino alle 16:00 del 31 ottobre per la linea di finanziamento 2024, mentre per quella del 2025, il bando aprirà il 2 dicembre alle ore 10:00 e chiuderà alle 16:00 del 30 settembre 2025. Vi ricordiamo che non sono ancora entrati in vigore gli incentivi nazionali auto 2024, quelli che permetteranno di ottenere uno sconto fino a 13.750 euro per l’acquisto di auto elettriche ma con un ISEE al di sotto dei 30.000 euro: se tutto andrà come previsto il nuovo bonus scatterà il prossimo 20 maggio.

