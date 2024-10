INCHIESTA CURVE, ASCOLTATO SIMONE INZAGHI

Anche Simone Inzaghi è stato interrogato in Questura circa l’inchiesta curve, che nelle ultime settimane ha colpito i vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Al centro del dibattito il rapporto tra gli ultras e le società: ricordiamo che nei giorni scorsi era stata resa nota un’intercettazione di una conversazione telefonica tra Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Marco Ferdico che all’epoca era ai vertici della tifoseria nerazzurra. In data 26 maggio 2023, cioè poco prima della finale di Champions League contro il Manchester City, Ferdico aveva chiesto a Inzaghi la possibilità di avere più biglietti rispetto ai 1000 ricevuti per i tifosi dell’Inter; aveva espresso il desiderio di arrivare almeno a 1200.

Rinnovo Simone Inzaghi/ Manca l'accordo economico ma l'Inter rimane fiduciosa (20 giugno 2024)

Inzaghi aveva risposto nel frangente che avrebbe parlato con chi di dovere, sentendosi rispondere di dover interloquire con Beppe Marotta che avrebbe avuto l’ultima parola; alla fine i biglietti per i tifosi dell’Inter erano stati 1500, come da iniziale richiesta. Ora, Simone Inzaghi nell’ambito dell’inchiesta curve è stato ascoltato dalla Questura e, come riporta una fonte investigativa ad Adnkronos, “ha risposto a tutte le domande, è stata una testimonianza pulita ed esauriente”. Allora, bisogna andare a vedere cosa Simone Inzaghi abbia dichiarato in merito a questa vicenda che potrebbe solo aver scoperchiato il vaso di Pandora.

Simone Inzaghi rinnova fino al 2027/ Inter, pronto l'adeguamento del contratto (oggi 28 marzo 2024)

LA SPIEGAZIONE DI INZAGHI SULL’INCHIESTA CURVE

Simone Inzaghi ha innanzitutto fatto un precisazione importante: ha detto di non essersi mai sentito minacciato o sotto pressione da Marco Ferdico, che in quella conversazione telefonica del 26 maggio 2023 non avesse mai provato paura o timore. Quel che era accaduto è che la curva dell’Inter aveva attuato uno sciopero in occasione della finale di Coppa Italia (vinta contro la Fiorentina), proprio a causa di una situazione di stallo sui biglietti per la finale di Champions League; da quell’episodio di fatto si è originata la telefonata e la richiesta, ma soprattutto il modo in cui Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha risposto all’esponente della curva nerazzurra.

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi "dopo 14 anni d'amore ci capiamo al 'ciao'"/ E sulle critiche...

Quello che infatti il piacentino ha spiegato è che “rappresentai alla dirigenza, ma non ricordo a chi, la richiesta di Ferdico”, per poi scrivere a quest’ultimo di averlo fatto. Inzaghi ha affermato che il suo desiderio fosse quello che a sostenere la squadra nella finale di Champions League ci fosse il maggior numero di tifosi possibile: in merito a questo, ha aggiunto che avere 800 o 1500 tifosi presenti in tribuna è molto diverso, ed è una cosa che si avverte dal campo. Insomma: una conversazione che secondo Inzaghi è stata normale, rientrante nell’ambito dei tradizionali rapporti tra le società e il tifo organizzato. Starà ora a chi di dovere fare chiarezza sulla vicenda.