Inciampa nella lavastoviglie e muore/ Pavia, 63enne cade su coltello: arteria femorale recisa

Una morte decisamente choc e inusuale quella che ha visto protagonista un uomo residente nella provincia di Pavia: il decesso è avvenuto dopo essere inciampato nella lavastoviglie. I dettagli di quanto accaduto sono rivelati dai diversi portali online a cominciare dal sito del giornale Il Fatto Quotidiano, che spiega come questo povero 63enne abbia trovato la fine. In base alla ricostruzione sembra che l’uomo stesse camminando in casa quando ha inciampato nello sportello della lavastoviglie, lasciato aperto.

Purtroppo per lui quando lo stesso è caduto è finito su un coltello che era stato riposto nel cestello del grande elettrodomestico con la lama rivolta verso l’alto. Una volta che la posata ha incontrato il corpo dell’uomo ha finito per recidergli l’arteria femorale, di conseguenza nel giro di pochi minuti il 63enne è morto per dissanguamento. L’arteria in questione è infatti una delle più importanti del corpo umano, dove viene pompata una grande quantità di sangue dal cuore fino ai piedi, di conseguenza reciderla nella maggior parte dei casi coincide con la morte. La sfortuna della vittima è stata che lo stesso pensionata viveva da solo in casa, precisamente in quel di San Martino Siccomario, nella provincia di Pavia (regione Lombardia).

MORTO DISSANGUATO DOPO ESSERE INCIAMPATO NELLA LAVASTOVIGLIE: A NULLA È VALSO L’INTERVENTO DEI SOCCORSI

A lanciare l’allarme, come riferisce ancora Il Fatto Quotidiano, sono stati i vicini di casa del 63enne che si sono allertati dopo aver sentito delle urla provenire dall’abitazione. A quel punto è stato contattato il numero unico del 118 ma quando il personale medico è giunto sul luogo segnalato per l’anziano signore del pavese non vi era purtroppo già più nulla da fare.

L’uomo è stato rinvenuto a terra, in una pozza di sangue, non distante dalla lavastoviglie e dal coltello. In seguito sono stati avvisati anche i carabinieri che vedendo la scena del decesso, a cominciare dal luogo della morte e dal coltello presumibilmente insanguinato, hanno potuto ricostruire quanto accaduto, arrivando appunto alla conclusione che il 63enne fosse morto per dissanguamento a seguito di un incidente domestico.

