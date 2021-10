Incidente a Brescia, 76enne morta investita/ Sull’A4 scontro tir-furgone: un morto

Purtroppo sono diversi gli incidenti stradali mortali che si sono verificati nelle ultime ore in Italia. Quest’oggi è deceduta una signora anziana di 76 anni, tale Margherita Marina, che era stata travolta lunedì scorso a Offlaga, in provincia di Brescia, mentre stava attraversando le strisce pedonali in quel di via Guglielmo Marconi. L’anziana signora, come riferito dai colleghi di BresciaToday, era stata soccorsa in condizioni disperate, e portata presso la Poliambulanza di Brescia a seguito di un’emorragia cerebrale. Ad investirla era stato un residente 80enne, che al momento risulta essere indagato per omicidio stradale e la cui automobile, una Volkswagen Golf, è stata sequestrata dalle autorità.

A rendere la vicenda ancora più drammatica, il fatto che il guidatore conoscesse la vittima. Un morto anche lungo l’autostrada A4, quella che da Milano collega Venezia. In questo caso l’incidente si è verificato in provincia di Treviso, all’altezza di Meolo Roncade, alle ore 4:30 di notte. Stando a quanto specificato da Il Giorno, Un tir si trovava fermo in una piazzola di sosta in direzione Trieste, quando è stato travolto da un furgone e l’impatto è stato violentissimo.

INCIDENTE STRADALE A BRESCIA E TREVISO: DUE MORTI E UN FERITO GRAVE

Nello scontro è infatti morta sul colpo una persona, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita, tutte e due a bordo del furgoncino. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini della polizia stradale nonché i mezzi di soccorso del 118, quindi i vigili del fuoco e il personale di Autovie Venete.

Purtroppo per la vittima non vi è stato nulla da fare, e non sono ancora ben chiare le cause, forse un malore o un colpo di sonno dell’autista del furgone, vista l’ora. L’autostrada è stata parzialmente chiusa nel tratto interessato per consentire i soccorsi, ma vista l’ora tarda non si sono verificati code ne particolari disagi. In totale ci sono volute tre ore di lavoro per sgomberare la carreggiata.

