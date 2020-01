Incidente a Fano, auto contro casa/ Morto 25enne Patrick Mencoboni: ferito l’amico

Un ennesimo tragico bilancio per il sabato sera sulle strade italiane: è Fano il teatro del secondo incidente mortale di giornata, dopo quello drammatico di Genova. Un’auto mentre percorreva la Strada Provinciale Flaminia a Cucceranno di Fano è finita contro il muro di una casa e così un 25enne originario di Pesaro, Patrick Mencoboni, è morto praticamente sul colpo. Ferito e in serie condizioni l’amico non ancora 20enne, Nicolò Uguccioni, come riportano le prime testimonianze dai cronisti locali di ViverePesaro: tutto è successo nella notte appena passata tra sabato e domenica, un urto violentissimo che ha visto scaraventarsi – per cause ancora tutte da chiarire – la Fiat Punto dei due ventenni contro il muretto di una casa a lato della carreggiata sulla Flaminia. Patrick è morto sul colpo, l’amico più giovane invece è riuscito ad uscire dall’abitacolo e ha chiamato i soccorsi, giunti pochissimi minuti dopo.

INCIDENTE CHOC A FANO: MORTO 25ENNE, FERITO L’AMICO 20ENNE

Purtroppo l’intervento disperato dei sanitari non è servito a nulla, il 25enne alla guida della Punto schiantata a bordo strada era già morto quando sono arrivati: al momento invece Nicolò si trova ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti, oltre a curare le diverse ferite riportate. Non è in pericolo di vita, per fortuna, anche se lo choc per l’incidente gravissimo appena successo a Fano è davvero ingente. La Polizia Stradale nelle prossime ore proverà a sentire il ragazzo sopravvissuto anche per capire se dietro allo schianto vi è stato un errore, un malore, un’uscita improvvisa di strada e se vi siano state coinvolte anche altre auto poi però fuggite dopo l’incidente. Insomma, al momento le ipotesi restano tutte sul tavolo per gli inquirenti, con l’esito come unico elemento disperante e certo: la morte di un giovanissimo, come giovanissimi erano i due di Genova morti stanotte carbonizzati nella propria auto su Corso Europa.

