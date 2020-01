INCIDENTE GENOVA: 2 MORTI CARBONIZZATI/ L’impatto col muretto poi l’esplosione

Emerge qualche dettaglio in più in merito all’incidente avvenuto la scorsa notte a Genova. Stando a quanto riferito da PrimoCanale, il tutto si è verificato alle 2:30, all’altezza del civico 333 di corso Europa. L’auto, su cui viaggiavano tre ragazzi, ha impattato prima con il muretto al centro della strada, per poi arrestare la propria corsa impazzita contro un semaforo, divelto dopo lo scontro. Dopo di che il mezzo ha preso fuoco, e per due dei tre occupanti non vi è stato scampo. Non si hanno ancora notizie sulle generalità dei deceduti, si sa solo siano dei giovani. Il pubblico ministero, una volta fatto il proprio sopralluogo, ha autorizzato la rimozione delle salme nonché il sequestro del proprio mezzo, e nel contempo, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza l’episodio, cominciando dal visionare le telecamere di sorveglianza della zona. Stando a PrimoCanale, corso Europa è rimasta chiusa fino alle 7:20, quando è stata riaperta in entrambe le direzioni. Presente un mazzo di fiori sul luogo dell’impatto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCIDENTE GENOVA: DUE RAGAZZI MORTI CARBONIZZATI, UN FERITO

Incidente gravissimo avvenuto nelle scorse ore in quel di Genova. Lungo corso Europa, strada ad alta percorrenza del capoluogo ligure, sono morti due ragazzi giovani, e un terzo è rimasto ferito. L’episodio, come riferito dai colleghi dell’edizione online de IlSecoloXIX, si è verificato nella notte passata, quella fra sabato 11 e domenica 12 gennaio, e le due vittime sono state rinvenute carbonizzate dai soccorritori. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma il mezzo che si è schiantato a bordo strada ha fatto tutto da solo, in quanto sulla scena dell’incidente non vi erano altre auto. L’incidente è avvenuto alle ore 3:00 della notte scorsa, poco prima dell’incrocio con via Timavo: l’automobile su cui viaggiavano i tre amici si stava dirigendo verso il centro della città, quando il guidatore ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada con un impatto violentissimo.

INCIDENTE GENOVA: DA RICOSTRUIRE L’ESATTA DINAMICA

Subito dopo lo scontro l’auto ha preso fuoco, e fortunatamente uno dei tre giovani è riuscito ad uscire dalla lamiere, non si sa se il guidatore o uno dei due passeggeri. Nulla da fare invece per gli altri due, anche se non è ben chiaro se i ragazzi siano morti subito dopo l’impatto, o a seguito dell’incendio. Fatto sta che una volta giunti sul luogo incriminato, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Soccorso invece il terzo, che è stato trasportato presso l’ospedale locale, in codice giallo, quindi, non in pericolo di vita. Corso Europa, per permettere l’intervento dei soccorritori, nonché, per effettuare tutti i rilievi da parte della polizia municipale di Genova, è rimasto chiuso per più di due ore, dopo di che la circolazione è tornata alla normalità. Sembra che la terza persona sia stata salvata da un altro ragazzo che ha assistito alla scena e che lo ha tirato fuori dalle fiamme.



