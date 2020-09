Incidente a Mirano: morto ragazzo 23enne/ Auto nel canale: giovane deceduto sul colpo

Un gravissimo incidente stradale, purtroppo con esito mortale, si è verificato nella notte appena passata, quella fra venerdì 4 e sabato 5 settembre, in quel di Mirano, in provincia di Venezia. A perdere la vita un ragazzo molto giovane di soli 23 anni. L’episodio è riportato nel dettaglio dai colleghi di VeneziaToday e de IlGazzettino, ed è accaduto in via Scaltenigo attorno alle ore 3:15 minuti. Il ragazzo era al volante della sua auto, una Opel modello Agila, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada. La piccola automobile si è schiantata violentemente contro il terrapieno in cemento dell’ingresso di un’abitazione, finendo poi in un canale di scolo: un impatto violentissimo che non ha purtroppo lasciato scampo al giovane automobilista. Subito dopo che i soccorsi sono stati allertati, sul luogo si sono recati gli uomini del 118 con l’ambulanza e un’automedica, nonché i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per il giovane non vi era già più nulla da fare: morto all’istante a causa del violentissimo impatto.

INCIDENTE MIRANO: DUE MORTI ANCHE SULL’A14

L’auto è stata ritrovata con le ruote all’aria e l’abitacolo è rimasto completamente schiacciato, con i vigili del fuoco che hanno faticato e non poco per estrarre il corpo, purtroppo senza vita, del 23enne alla guida. I carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi di rito e hanno effettuato indagini accurate per ricostruire l’accaduto: non è da escludere un colpo di sonno, una distrazione, l’alta velocità o magari un guasto tecnico all’auto. Altro incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A14, nel tratto che collega Pesaro e Fano: attorno alle ore 12:00 due coniugi sono morti dopo che la loro auto si è schiantata all’ingresso dell’area di servizio Foglia Est. Le vittime avevano entrambi 81 anni, ed erano a bordo di una Suzuki Ignis, procedendo in direzione nord. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che il mezzo si è schiantato violentemente contro il divisorio all’interno dell’area di servizio che separa auto dai camion, un impatto violentissimo: i due coniugi originari di Varese e Como, sono morti sul colpo.



