Incidente a Santo Stefano di Cadore, Belluno/ Morti bambino 2 anni, padre e nonna

Nel pomeriggio di oggi tre persone, tra cui un bambino di 2 anni, sono state coinvolte in un tragico incidente automobilistico a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Erano da poco passate le 15:30 quando una macchina marca Audi, con targa straniera, ha travolto, su via Udine verso Sappada, una famiglia di turisti in visita nella piccola cittadina. Il bilancio dell’incidente, estremamente tragico, si sarebbe potuto aggravare ulteriormente con il coinvolgimento dei restanti membri della famiglia, che sarebbero fortunatamente illesi, pur con qualche ferita superficiale. Immediati i soccorsi in seguito all’incidente a Santo Stefano di Cadore, ma che tuttavia non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola vittima, il padre e la nonna.

Estrazione Million Day, i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi giovedì 6 luglio 2023

Incidente a Santo Stefano di Cadore: cosa è successo

Insomma, si tratterebbe di un bilancio piuttosto tragico di vittime in seguito all’incidente a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. La famiglia di turisti italiani, composta dai genitori, i nonni e due figli, in quel momento si trovava nel centro della cittadina per un giro turistico a piedi, quando sono stati investiti dall’Audi con targa straniera, con alla guida una donna di nazionalità tedesca. A causa dell’impatto, l’auto della donna si sarebbe completamente distrutta, costringendola a fermare la sua corsa, sotto choc.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 6 luglio 2023

Fortunatamente, per certi versi, il centro di Santo Stefano di Cadore nel momento dell’incidente era piuttosto gremito, per via di una celebrazione funebre nella chiesa locale, permettendo gli immediati soccorsi e il lancio dell’allarme alle autorità competenti, oltre che ai sanitari. Accorsi sul luogo, tuttavia, i soccorritori avrebbero trovato il bambino di 2 anni in condizioni gravissime, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il bambino all’ospedale San Martino di Belluno. L’incidente a Santo Stefano di Cadore avrebbe coinvolto, collateralmente, anche la madre, che ha riportato ferite non preoccupanti, mentre il nonno, che si trovava poco distante, è stato colpito da un malore. La stessa autista è stata portata in ospedale per le medicazioni e i prelievi del caso.

LEGGI ANCHE:

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 6 luglio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA