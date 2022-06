Incidente A1 tra Umbria e Toscana, morte 2 donne 35enni/ L’auto tamponata da un tir

Tragedia sull’A1 nel tratto tra Umbria e Toscana. La carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi è stata bloccata al traffico dopo il terribile incidente che ha portato alla morte di due donne appena 35enni. In base a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti che hanno coinvolto alcune vetture, tra cui quella delle due vittime. Non si conosce ancora il numero preciso dei feriti. Due di questi, in gradi condizioni, sono stati trasportati in eliambulanza presso all’ospedale di Siena.

Le due donne rimaste vittime nell’incidente sull’A1 erano a bordo di una Fiat Panda. Le due trentacinquenni, originarie del Lazio, sono morte sul colpo nell’incidente al confine tra Umbria e Toscana. Al momento dell’impatto, diversi mezzi erano incolonnati. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, come spiega Rainews, l’auto è stata tamponata da un tir ed è finita a sua volta su una Grande Punto. Si sarebbe dunque innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto anche vetture ferme sulla corsia di sorpasso.

Tratto chiuso fino alle 19.30

L’incidente sull’A1 nel tratto tra Umbria e Toscana è avvenuto intorno alle 14 e ha provocato file e traffico per tutto il pomeriggio. La situazione si è sbloccata solamente in serata, verso le 19.30. Le due vittime viaggiavano insieme su una Fiat Panda ferma all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. L’auto sarebbe stata tamponata da un tir e finita su altre macchine avanti, provocando così una catena. Le due donne avrebbero perso la vita sul colpo. Il tratto è stato immediatamente chiuso al traffico per permettere i soccorsi.

Sul luogo sono state inviate ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve. Presente sul tratto autostradale anche un’eliambulanza arrivata da Grosseto, che ha trasportato all’ospedale di Siena due uomini gravi, di 38 e 42 anni. Entrambi presentavano fratture multiple. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco con squadre partite da Orvieto, Siena e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere. Sarebbero almeno 8 le persone rimaste ferite nell’incidente.











