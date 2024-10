Tornerà oggi – come di consueto – il secondo appuntamento Sisal dedicato al Simbolotto che perseguendo la più classica delle sue abitudini (inaugurata solamente nel 2019 con il lancio di questo singolare ed unico, oltre che divertente, gioco) seguirà ancora una volta il Lotto odierno dando a tutti voi carissimi giocatori la possibilità di portarvi a casa un qualche ricco bottino senza alcuno sforzo né dal punto di vista mentale, né da quello economico: giocare al Simbolotto – infatti – si rivelerà del tutto gratuito e vi garantirà anche la possibilità di avere una combinazione valida per il sorteggio serale del Lotto!

Soffermandoci un attimo su questo aspetto (dato che siamo certi avremo confuso non pochi novizi dei concorsi a premi) vale la pena precisare che la giocata del Simbolotto è subordinata ad un’iniziale – ed imprescindibile – scommessa che dovrete piazzare nel Lotto: vi basterà scegliere tra i 2 e i 5 numeri (noi vi consigliamo di puntare al massimo!) con un costo che a vostra scelta può variare tra 1 e 200 euro. Nel caso in cui scegliate – tra le 11 ruote – quella in promozione che potete riconoscere con la piccola ‘S’ stilizzata vicino al nome della città otterrete immediatamente anche una cinquina di simbolini relativi a quest’altro gioco, senza alcun costo aggiunto!

QUANTO SI VINCE NEL GRATUITO SIMBOLOTTO DI OGGI, 24 OTTOBRE 2024

Dato che il Simbolotto è gratuito, in cambio la Dea Bendata limiterà completamente la vostra possibilità di scegliere i simboli che preferite assegnandovi – e assicuriamo che si tratta di un sistema del tutto casuale e non ‘pilotato’ – una cinquina che voi potrete solamente osservare e comparare in serata con l’esito del sorteggio; il tutto (fortunatamente) senza nessun limite dal punto di vista dei premi tanto che con una cinquina vincete e una scommessa – certo improbabile, ma non impossibile – da 200 euro all’orizzonte potrete trovare un bottino da addirittura 2 milioni di euro vinto (vale la pena ricordarlo un’ultima volta) senza nessuna spesa!