Incidente aereo durante il gender reveal: pilota muore in volo/ Video: nuvola rosa in cielo, poi la tragedia

Tragedia in Messico durante un gender reveal. Nel corso della festa, che sempre più genitori organizzano durante la gravidanza per rivelare ad amici e parenti il sesso del bambino in arrivo, è morto un uomo. A Sinaloa, in Messico, due genitori ha scelto di dare l’annuncio ai propri cari con una scia colorata rilasciata da un piccolo aereo. Eppure, quello che sarebbe dovuto essere un momento di gioia, si è trasformato in tragedia. Infatti il pilota del mezzo è precipitato in pochi secondi, a pochi metri dal luogo della festa.

Come spiegato dal sito messicano Línea Directa, Luis Angel, pilota di 32 anni, appena lanciato il fumo rosa nel cielo, ha perso il controllo dell’aereo al quale si sono staccate le ali: così, pochi secondi dopo, è precipitato appena affianco a dove i genitori stavano festeggiando.

Il pilota è morto in ospedale

Dopo l’incidente in Messico durante il gender reveal, gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. Gli invitati, che stavano festeggiando dopo aver saputo dell’arrivo di una bambina, non si sono accorti immediatamente di quanto successo. Non appena hanno visto il velivolo a terra, hanno cercato di aiutare il 32enne, spegnendo le fiamme con l’acqua. Hanno poi allertato i soccorsi: il 32enne è stato trasportato in ospedale dove è morto dopo essere stato ricoverato.

