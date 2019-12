Incidente aereo Kazakistan: 14 morti e 60 feriti/ Almaty: velivolo contro edificio

Incidente aereo avvenuto nelle scorse ore in Kazakistan. Come riferito in questi ultimi minuti da numerosi organi di informazione online, un velivolo della compagnia Bek Air è precipitato vicino ad Almaty, ed il bilancio è pesantissimo: sono infatti 14 i morti, mentre le vittime sono 60. Un bollettino di guerra che rischia però di essere solo parziale, in quanto fra le persone soccorse ancora in vita ve ne sarebbero 17 che versano in condizioni gravissime. A bordo dell’aereo vi erano 100 persone, di cui 95 passeggeri e le restanti cinque che erano invece membri dell’equipaggio. L’incidente si è verificato subito dopo il decollo, nei pressi di una delle città più popolose dell’intera nazione ex appartenente all’Unione Sovietica. L’aereo era diretto a Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan, (un tempo Astana), un modello Fokker 100 che per cause ancora da accertare è precipitato al suolo poco dopo aver lasciato la pista di decollo.

INCIDENTE AEREO KAZAKISTAN: IL COMMENTO DEL PRESIDENTE

In base a quanto specificato dall’aviazione civile kazaka “il velivolo ha perso altitudine durante la fase di decollo e si è schiantato su un muro di cinta” in una zona abitata. Un testimone, un fotografo della Reuters, ha fatto sapere che c’era una forte nebbia nella zona al momento della sciagura, e non è da escludere che le condizioni climatiche abbiano influito in maniera negativa sul volo. Dopo essere precipitato, l’aereo si è spaccato in due nella parte posteriore, mentre quella anteriore è rimasta incastrata in una piccola palazzina a due piani, una scena apocalittica. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, che ha fatto sapere di essere pronto a risarcire i famigliari delle vittime, promettendo inoltre che “i responsabili saranno puniti severamente secondo le leggi”. E’ stata istituita una commissione governativa per indagare sull’incidente, mentre tutti gli aerei della stessa compagnia low cost sono stati fermati a terra.

