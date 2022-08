Incidente alla mamma di Ben Affleck, matrimonio con Jennifer Lopez a rischio?/ Fan in allarme…

Incidente per la madre di Ben Affleck: rinviati i festeggiamenti delle nozze?

Brutto incidente per la madre di Ben Affleck. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Page Six e dal Daily Mail, la donna si sarebbe ferita ad una gamba nella tenuta che ospiterà il matrimonio questo fine settimana. Per questo motivo, la madre di Ben, Christopher Anne Boldt, sarebbe stata ricoverata in ospedale. La madre di Affleck sarebbe caduta da un molo e Ben avrebbe chiamato i soccorsi. Ben Affleck e Jennifer Lopez avrebbero poi accompagnato assieme la donna all’ospedale di Savannah. Al momento non è chiaro se le nozze saranno rimandate a causa dell’incidente. In un primo momento sembrava che si fosse ferito uno dei figli che i due attori hanno avuto dalle loro unioni precedenti. Ad alimentare il sospetto il fatto che l’ambulanza avesse portato il ferito al St. Joseph Candler, un ospedale pediatrico di Savannah. Poi però è arrivata la smentita e la notizia del ferimento della madre di Ben Affleck.

La coppia si è sposata lo scorso 17 luglio con una cerimonia privata. A distanza di un mese però la coppia ha voluto organizzare un party esclusivo con i familiari nell’imponente tenuta di Ricesboro, in Georgia. Tra gli invitati presente anche Matt Damon avvistato insieme ad altri volti noti alla cena che si è tenuta nella serata del 19 agosto, con tavoli disposti su una piattaforma galleggiante, musica dal vivo e fuochi d’artificio. Nella giornata di oggi è previsto l’evento mentre per domani è stato organizzato un picnic.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, i dettagli sul matrimonio

Dopo 20 anni, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di riprovarci. La coppia ha coronato il suo sogno d’amore lo scorso 17 luglio con una cerimonia lontana dai riflettori. Il documento ufficiale proveniente dall’ufficio del cancelliere della contea di Clark conferma che la coppia è stata sposata dal pastore Ryan Wolfe. Il testimone della coppia di divi di Hollywood è stato Kenosha Booth. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che Ben abbia chiesto la mano di Jennifer mentre lei era intenta a farsi un bagno di schiuma. La risposta dell’attrice non si è fatta attendere e i due hanno detto sì.

Oggi proseguono i festeggiamenti. Per l’occasione, la popstar dovrebbe indossare un abito firmato Ralph Lauren, personalizzato e realizzato in Italia, mentre alla rivista Vogue sarebbe stato affidato il servizio fotografico dell’evento. A quanto pare il loro matrimonio bis, targato Georgia, è quasi identico a quello che avevano pianificato 20 anni fa, quando si erano fidanzati per la prima volta. La coppia finora non si è concessa nessuna luna di miele.











