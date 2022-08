Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano?/ Fan in allarme ma…

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi? Un articolo getta i sospetti ma…

Giallo sulla notizia del divorzio lampo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I fan sono impazziti nel leggere questa notizia che rimbalza da 24 ore sugli account social di tutto il mondo. Cosa è successo a distanza di poche settimane dal matrimonio? Sulla rivista Hollywood Life era apparso un articolo in cui si diceva che dopo la luna di miele a Parigi i due avrebbero trascorso il mese di agosto distanti. Ben è rientrato a Los Angeles mentre Jennifer Lopez si è trattenuta a Capri. La coppia però non ha mai detto di essersi separata ma l’equivoco è partito da questo articolo che ha generato una serie di indiscrezioni. Leggendo bene però nell’articolo non si parlava di uno stop alla love story.

Il termine separazione utilizzata dal sito per indicare che i due si trovano in luoghi diversi per impegni di lavoro ha scatenato gli utenti sul web. Nell’articolo si leggeva infatti che marito e moglie “sono assolutamente d’accordo sul fatto di passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore ancora più forte”. Jennifer e Ben rimangono in contatto con telefonate, chiamate Skype e quant’altro. I fan possono dunque tornare a dormire sonni tranquilli. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che il tempo che trascorrono lontano l’una dell’altro rende più bello ritrovarsi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono destinati a scoppiare, la rivelazione dell’ex marito

Un’ombra aleggia però sulla coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ojani Noa, primo marito della cantante, ha dichiarato che secondo lui la coppia non durerà. Secondo Noa i Bennifer saranno destinati ad esplodere. Per Ojani, ex cameriere cubano sposato con Jennifer dal 1997 al 1998, la sua ex moglie “adora essere innamorata”, ma perde interesse molto velocemente dopo che la “passione nei suoi matrimoni svanisce”. Dichiarazioni che non lasciano adito a dubbi se si pensa alla clausola matrimoniale fatta inserire da Jennifer Lopez che avrebbe imposto il sesso per quattro volte alla settimana con Ben Affleck.

Secondo l’ex marito, Jennifer sarebbe alla ricerca sempre di nuovi stimoli nel privato ama anche nel lavoro. “Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà, Penso che sia una persona che si sposerà sette o otto volte. Non riesco a vederla stabilirsi con una sola persona. Si spinge ad andare oltre costantemente nella sua vita professionale, motivo per cui ha una carriera di successo da tre decenni, ma lo fa anche nella sua vita privata”, ha spiegato l’ex marito.











