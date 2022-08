Incidente choc tra motoscafi sul Lago Maggiore/ Cinque feriti, uno è grave

Paura sul Lago Maggiore, dove per cause ancora da accertare, nel tardo pomeriggio di domenica 28 agosto si è verificato un incidente choc tra due motoscafi. Lo scontro è avvenuto precisamente a Ranco e secondo le prime informazioni riguarderebbe più nel dettaglio un motoscafo e un gommone: sarebbero coinvolte 9 persone tra cui due bambini. Subito dopo lo scontro, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine: in pochi minuti sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia Costiera, l’elicottero dell’agenzia regionale emergenza urgenza e almeno quattro ambulanze.

Le persone che si trovavano sulle due imbarcazioni hanno infatti avuto bisogno di cure immediate: alcune di queste sono finite in acqua. Le ambulanze hanno dunque accertato le condizioni dei feriti e li hanno trasportati in ospedale. Delle nove persone coinvolte, una sembra essere in gravi condizioni di salute, come spiega Rai News.

Incidente sul lago Maggiore: un ferito grave

L’incidente in acqua avvenuto sul lago Maggiore tra due motoscafi nel tardo pomeriggio di domenica 28 agosto si è verificato con precisione nel tratto di lago tra Lesa, sulla sponda novarese e Ranco, su quella varesina. Lo scontro, che ha coinvolto un gommone e un motoscafo, ha fatto finire in acqua alcune persone. Come rivela Rai News, non ci sarebbero comunque stati incendi a bordo delle due imbarcazioni, anche se lo scontro è stato piuttosto violento. Le quattro ambulanze giunte sul posto sono arrivare sul lungolago di Ranco insieme a due automediche.

A bordo dei due mezzi acquatici risultavano rispettivamente due persone sul gommone, entrambe illese, mentre sul motoscafo vi erano sette persone tra cui quattro minorenni. Tra questi anche un bimbo di due anni. In totale, sono cinque i feriti che sono stati portati in ospedale e le cui condizioni sono ancora in corso di valutazione. Ci sarebbe almeno un ferito grave, come spiega Rai News. Per questo è stato disposto il ricovero in ospedale in codice rosso.











