Incidente d’auto per Ron DeSantis: è illeso/ Scontro prima di un evento elettorale nel Tennessee

Brutta disavventura per il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Ron DeSantis. Il governatore della Florida è stato coinvolto in un incidente automobilistico nella giornata di martedì: “Questa mattina, il governatore ha avuto un incidente d’auto mentre si recava a un evento a Chattanooga, nel Tennessee”, ha detto il segretario stampa Bryan Griffin in una dichiarazione a Fox News: “Lui e la sua squadra sono illesi”.

Squali “cocainomani”/ In Florida attaccano le balle di droga lanciate in mare dai narcos

Un portavoce del dipartimento di polizia di Chattanooga ha detto a Fox News che l’incidente è avvenuto sull’Interstate 75 sud intorno alle 8:15 dopo che il veicolo davanti nel corteo di quattro auto di DeSantis ha rallentato improvvisamente per evitare il traffico davanti a loro, causando così un tamponamento. Un membro del personale ha riportato ferite lievi ed è stato curato sul posto mentre è in corso un’indagine, ha aggiunto il portavoce.

"Americani stufi della guerra in Ucraina"/ Germano Dottori: "Biden vorrebbe chiuderla prima delle elezioni"

Incidente d’auto per Ron DeSantis: è illeso

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull’incidente che ha coinvolto DeSantis, impegnato per la campagna presidenziale. Questa è una fase cruciale per il governo, con i responsabili della campagna che hanno annunciato un “reset”. I funzionari della campagna, secondo fonti a conoscenza dell’incontro avvenuto domenica, hanno riconosciuto che il denaro è stato sin qui speso per operazioni infruttuose e che il Team DeSantis avrebbe condotto una campagna di tipo “ribelle” più snella in futuro: “Qualcosa deve cambiare e deve esserci una nuova spinta”. DeSantis deve rincorrere Trump, attualmente in vantaggio sul fronte repubblicano: il margine sarebbe a due cifre, secondo gli ultimi report. DeSantis ha raccolto ben 20,1 milioni di dollari durante le prime sei settimane della sua campagna. Ma quasi la metà – 8,2 milioni di dollari – è arrivata nelle prime 24 ore dopo che ha dichiarato la sua candidatura.

LEGGI ANCHE:

Cavi in piombo, giganti telecomunicazioni Usa tremano/ AT&T affonda in Borsa: sono nocivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA