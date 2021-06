Incidente Iseo, due ragazzi morti e 4 feriti/ Terribile scontro sulla 510 Sebina

Un tragico incidente si è verificato la scorsa notte in quel di Iseo, uno scontro che ha causato la morte di due ragazzi giovani. Hanno infatti perso la vita un 29enne e la sua ragazza poco minore, di anni 27. Un impatto terribile avvenuto in un tunnel, come riferiscono i principali quotidiani online, a cominciare dall’Agenzia Ansa, precisamente quello che collega l’uscita della 510 Sebina con la zona dello stadio comunale della nota località sul lago in provincia di Brescia.

L’episodio, in base alle ricostruzioni, sarebbero verificatosi attorno alla mezzanotte di oggi per dei motivi che sarebbero ancora al vaglio delle forze dell’ordine, di conseguenza, non è ben chiaro cosa si accaduto nella galleria. Si sa salo che in totale sono rimaste coinvolte sei persone, e due di queste, i due giovani di cui sopra, sono purtroppo deceduti. Si tratta di due ragazzi della zona così come gli altri quattro feriti, tutti medicati e poi trasportati presso gli Spedali Civili di Brescia e l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove si trovano al momento ricoverati e in condizioni gravi.

INCIDENTE ISEO: DIECI MEZZI DI SOCCORSO SUL POSTO

Sul posto, in base a quanto riportato dai quotidiani, si sarebbero recati gli uomini della centrale della Soreu Alpina di Bergamo che messo in campo un imponente dispiegamento di mezzi visto il numero di feriti, leggasi dieci mezzi di soccorso fra cui sette ambulanze, due automediche e un elisoccorso proveniente da Como.

Dalle immagini emerse in rete nelle ultime sono due le auto coinvolte, anche se non è ben chiaro come le sei persone erano distribuite al loro interno. Sul caso indaga la polizia stradale nonché i carabinieri della compagnia locale, e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre meglio i feriti. Purtroppo per i due ragazzi non vi è stato nulla da fare, morti praticamente sul colpo.

