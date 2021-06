Incidente stradale a Reggio Emilia: morto centauro/ Cavriago, frontale moto-furgone

Giornata drammatica sul piano degli incidenti, quella odierna che apre la strada al weekend di fine giugno. Nel pomeriggio di oggi è stato registrato un grave incidente stradale a Reggio Emilia che ha provocato la morte di un giovane 27enne. Secondo le notizie trapelate in queste ore e rese note da Il Resto del Carlino, si sarebbe verificato un drammatico schianto frontale tra una voto e un furgone. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il centauro. Il sinistro si è verificato a Cavriago, intorno alle 16.15, lungo la strada provinciale 28, nell’incrocio con via Roncaglio. Il motociclista sarebbe morto sul colpo.

Coinvolto nell’incidente anche un furgone, il cui conducente, un uomo di 31 anni di Reggio Emilia, sarebbe rimasto gravemente ferito. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 ma a nulla sono valsi tutti i tentativi di salvare il centauro, deceduto sul colpo. In corso i rilievi delle forze dell’ordine.

INCIDENTE STRADALE A REGGIO EMILIA: DUE MORTI IN UN POMERIGGIO

Secondo i racconti dei testimoni oculari che hanno assistito all’incidente stradale choc avvenuto oggi a Reggio Emilia, il motociclista 27enne che ha perso la vita avrebbe superato una fila di macchine in direzione Barco, proprio mentre il furgoncino svoltava a sinistra verso via Roncaglio, in direzione opposta. Lo schianto tra i due mezzi sarebbe stato inevitabile e terribile. La moto guidata dal 27enne, una Suzuki, sarebbe entrata nel parabrezza del secondo mezzo coinvolto, accartocciandosi su se stessa. Poco prima, intorno alle 15.10 si era verificato un altro incidente, questa volta a Quattro Castella ed anche in questo caso a perdere la vita era stato un motociclista. Nel sinistro erano rimasti coinvolti un’auto ed un ciclista. Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe superato la bicicletta allargandosi troppo fino ad invadere la carreggiata opposta dove giungeva un motociclista, morto sul colpo.

